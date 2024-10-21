21 октября 2024

МВД: журналист Филлипс получил временное убежище в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Получив убежище в России, британский журналист сможет рассказывать еще больше правды о событиях на Донбассе
Получив убежище в России, британский журналист сможет рассказывать еще больше правды о событиях на Донбассе Фото:

Британский журналист Грэм Филлипс получил временное убежище на территории России. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в telegram-канале.

«Мои коллеги из миграционного подразделения ОМВД России „Октябрьский“ Луганской Народной Республики вручили гражданину Великобритании Грэму Филлипсу свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ. Репортер с 2014 года освещает происходящие на территории Донбасса события, чтобы донести правду до широкой мировой общественности», — сообщила Ирина Волк.

Она отметила, что у Грэма Филлипса, который называет себя «британским русским человеком», теперь будет больше возможностей для профессиональной реализации. «Моя страна решила меня кошмарить за то, что я показываю правду из Донбасса», — сказал на вручении свидетельства Грэм Филлипс и поблагодарил за возможность продолжать трудиться.

Раннее российское гражданство по указу Президента РФ Владимира Путина было предоставлено американскому беженцу Джону Энтони Роблесу. Как сообщало RT, Роблес родился в США, но после начала спецоперации на Украине стал волонтером. Он привозил лекарства для жителей Донбасса. В июле российское гражданство получил доброволец из Сербии Александр Йокич, который сражается за Россию в зоне СВО.

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Британский журналист Грэм Филлипс получил временное убежище на территории России. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в telegram-канале. «Мои коллеги из миграционного подразделения ОМВД России „Октябрьский“ Луганской Народной Республики вручили гражданину Великобритании Грэму Филлипсу свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ. Репортер с 2014 года освещает происходящие на территории Донбасса события, чтобы донести правду до широкой мировой общественности», — сообщила Ирина Волк. Она отметила, что у Грэма Филлипса, который называет себя «британским русским человеком», теперь будет больше возможностей для профессиональной реализации. «Моя страна решила меня кошмарить за то, что я показываю правду из Донбасса», — сказал на вручении свидетельства Грэм Филлипс и поблагодарил за возможность продолжать трудиться. Раннее российское гражданство по указу Президента РФ Владимира Путина было предоставлено американскому беженцу Джону Энтони Роблесу. Как сообщало RT, Роблес родился в США, но после начала спецоперации на Украине стал волонтером. Он привозил лекарства для жителей Донбасса. В июле российское гражданство получил доброволец из Сербии Александр Йокич, который сражается за Россию в зоне СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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