Axios: Трамп способен помиловать мошенников, коррупционеров и сына Байдена

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Дональд Трамп может воспользоваться правом помилования для осужденных Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Дональд Трамп, одержавший победу в президентских выборах в США, после инаугурации может воспользоваться правом помилования. Благодаря такой возможности, например, он может помиловать участников штурма Капитолия 6 января 2021 года, обвиненного в коррупции мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, а также сына нынешнего президента США Хантера Байдена, которого обвиняют в уклонении от налогов. Об этом пишет Axios.

«После возвращения в Белый дом Дональд Трамп может помиловать участников штурма Капитолия 6 января 2021 года, мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, обвиненного в коррупции и мошенничестве, а также сына нынешнего президента США Хантера Байдена — ему вменяется уклонение от уплаты налогов», — передают авторы материала.

В США главы государств имеют возможность воспользоваться правом помилования. Президент может даровать помилование любому лицу, осужденному за федеральное преступление окружным судом США, высшим судом округа Колумбия или военным трибуналом. Однако они не могут помиловать людей, осужденных за государственные преступления. При этом Трамп не может помиловать себя за вынесенный ему приговор в связи с фальсификацией документов.

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Дональд Трамп, одержавший победу в президентских выборах в США, после инаугурации может воспользоваться правом помилования. Благодаря такой возможности, например, он может помиловать участников штурма Капитолия 6 января 2021 года, обвиненного в коррупции мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, а также сына нынешнего президента США Хантера Байдена, которого обвиняют в уклонении от налогов. Об этом пишет Axios. «После возвращения в Белый дом Дональд Трамп может помиловать участников штурма Капитолия 6 января 2021 года, мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, обвиненного в коррупции и мошенничестве, а также сына нынешнего президента США Хантера Байдена — ему вменяется уклонение от уплаты налогов», — передают авторы материала. В США главы государств имеют возможность воспользоваться правом помилования. Президент может даровать помилование любому лицу, осужденному за федеральное преступление окружным судом США, высшим судом округа Колумбия или военным трибуналом. Однако они не могут помиловать людей, осужденных за государственные преступления. При этом Трамп не может помиловать себя за вынесенный ему приговор в связи с фальсификацией документов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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