Лавров: Запад настраивает мир против России с помощью диктата и шантажа

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Международный симпозиум "Создавая будущее". Москва, лавров сергей, создавая будущее
Запад продолжает выступать против формирования многополярного мира, подчеркнул Сергей Лавров Фото:

Западные страны при помощи шантажа и диктата намерены настроить большинство мировых стран против России. С таким тезисом выступил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе форума «Россия — Африка».

«Методы устрашения, методы диктата продолжают применяться Западом, в том числе и для того, чтобы попробовать мировое большинство настроить против Российской Федерации», — подчеркнул глава российского международного ведомства в ходе первой министерской конференции в рамках Форума партнерства Россия — Африка. Трансляцию проводит МИД РФ на Rutube.

Он также добавил в разговоре с лидерами африканских государств, что Запад не стесняется применять так называемые колониальные методы. Европейские страны намерены сделать все, чтобы остановить формирование многополярного мира, уточнил Лавров.

В ходе этой же встречи Лавров говорил также, что Запад разрушает глобализацию, используя незаконные санкции и злоупотребляя долларом. В Сочи на площадке «Сириус» 9—10 ноября проходит форум «Россия-Африка». Мероприятие собрало представителей различных государств и международных организаций.

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Западные страны при помощи шантажа и диктата намерены настроить большинство мировых стран против России. С таким тезисом выступил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе форума «Россия — Африка». «Методы устрашения, методы диктата продолжают применяться Западом, в том числе и для того, чтобы попробовать мировое большинство настроить против Российской Федерации», — подчеркнул глава российского международного ведомства в ходе первой министерской конференции в рамках Форума партнерства Россия — Африка. Трансляцию проводит МИД РФ на Rutube. Он также добавил в разговоре с лидерами африканских государств, что Запад не стесняется применять так называемые колониальные методы. Европейские страны намерены сделать все, чтобы остановить формирование многополярного мира, уточнил Лавров. В ходе этой же встречи Лавров говорил также, что Запад разрушает глобализацию, используя незаконные санкции и злоупотребляя долларом. В Сочи на площадке «Сириус» 9—10 ноября проходит форум «Россия-Африка». Мероприятие собрало представителей различных государств и международных организаций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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