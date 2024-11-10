Лавров: Запад настраивает мир против России с помощью диктата и шантажа

10 ноября 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

Запад продолжает выступать против формирования многополярного мира, подчеркнул Сергей Лавров Фото: Роман Наумов © URA.RU Западные страны при помощи шантажа и диктата намерены настроить большинство мировых стран против России. С таким тезисом выступил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе форума «Россия — Африка». «Методы устрашения, методы диктата продолжают применяться Западом, в том числе и для того, чтобы попробовать мировое большинство настроить против Российской Федерации», — подчеркнул глава российского международного ведомства в ходе первой министерской конференции в рамках Форума партнерства Россия — Африка. Трансляцию проводит МИД РФ на Rutube. Он также добавил в разговоре с лидерами африканских государств, что Запад не стесняется применять так называемые колониальные методы. Европейские страны намерены сделать все, чтобы остановить формирование многополярного мира, уточнил Лавров. В ходе этой же встречи Лавров говорил также, что Запад разрушает глобализацию, используя незаконные санкции и злоупотребляя долларом. В Сочи на площадке «Сириус» 9—10 ноября проходит форум «Россия-Африка». Мероприятие собрало представителей различных государств и международных организаций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Западные страны при помощи шантажа и диктата намерены настроить большинство мировых стран против России. С таким тезисом выступил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе форума «Россия — Африка». «Методы устрашения, методы диктата продолжают применяться Западом, в том числе и для того, чтобы попробовать мировое большинство настроить против Российской Федерации», — подчеркнул глава российского международного ведомства в ходе первой министерской конференции в рамках Форума партнерства Россия — Африка. Трансляцию проводит МИД РФ на Rutube. Он также добавил в разговоре с лидерами африканских государств, что Запад не стесняется применять так называемые колониальные методы. Европейские страны намерены сделать все, чтобы остановить формирование многополярного мира, уточнил Лавров. В ходе этой же встречи Лавров говорил также, что Запад разрушает глобализацию, используя незаконные санкции и злоупотребляя долларом. В Сочи на площадке «Сириус» 9—10 ноября проходит форум «Россия-Африка». Мероприятие собрало представителей различных государств и международных организаций.