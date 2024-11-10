Лавров: Запад настраивает мир против России с помощью диктата и шантажа

Западные страны при помощи шантажа и диктата намерены настроить большинство мировых стран против России. С таким тезисом выступил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе форума «Россия — Африка».
«Методы устрашения, методы диктата продолжают применяться Западом, в том числе и для того, чтобы попробовать мировое большинство настроить против Российской Федерации», — подчеркнул глава российского международного ведомства в ходе первой министерской конференции в рамках Форума партнерства Россия — Африка. Трансляцию
Он также добавил в разговоре с лидерами африканских государств, что Запад не стесняется применять так называемые колониальные методы. Европейские страны намерены сделать все, чтобы остановить формирование многополярного мира, уточнил Лавров.
В ходе этой же встречи Лавров говорил также, что Запад разрушает глобализацию, используя незаконные санкции и злоупотребляя долларом. В Сочи на площадке «Сириус» 9—10 ноября проходит форум «Россия-Африка». Мероприятие собрало представителей различных государств и международных организаций.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.