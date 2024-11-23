Захарова обвинила «скукоженную британскую империю» в распространении русофобии

Захарова указала на ключевую роль Британии в гибридной войне с РФ
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Захарова считает Британию сосредоточением русофобской политики
Захарова считает Британию сосредоточением русофобской политики Фото:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Великобританию главным участником в антироссийской гибридной войне. Она описала страну как «скукоженную британскую империю» и центр русофобии.

«Гниль русофобская как раз и сосредоточена в складках скукоженной британской империи. А к тем, кто у нас этого „не замечает“, есть вопросы», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она отметила, что в последнее время у некоторых экспертов, включая и отечественных, начали появляться мнения о том, что Великобритания якобы не играет значительной роли в антироссийской гибридной войне. Такие высказывания, по ее словам, вызывают вопросы.

Также Захарова указала на переговоры между премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Соединенных Штатов Джо Байденом как на доказательство активной роли Великобритании в оказании поддержки Украине в ее противостоянии с Россией. По словам представителя, в ходе этих переговоров Байден выразил благодарность Стармеру за лидерство страны в этом направлении и подтвердил готовность США поддерживать Лондон в решении украинского вопроса.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Великобританию главным участником в антироссийской гибридной войне. Она описала страну как «скукоженную британскую империю» и центр русофобии. «Гниль русофобская как раз и сосредоточена в складках скукоженной британской империи. А к тем, кто у нас этого „не замечает“, есть вопросы», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она отметила, что в последнее время у некоторых экспертов, включая и отечественных, начали появляться мнения о том, что Великобритания якобы не играет значительной роли в антироссийской гибридной войне. Такие высказывания, по ее словам, вызывают вопросы. Также Захарова указала на переговоры между премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Соединенных Штатов Джо Байденом как на доказательство активной роли Великобритании в оказании поддержки Украине в ее противостоянии с Россией. По словам представителя, в ходе этих переговоров Байден выразил благодарность Стармеру за лидерство страны в этом направлении и подтвердил готовность США поддерживать Лондон в решении украинского вопроса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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