Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Великобританию главным участником в антироссийской гибридной войне. Она описала страну как «скукоженную британскую империю» и центр русофобии.
«Гниль русофобская как раз и сосредоточена в складках скукоженной британской империи. А к тем, кто у нас этого „не замечает“, есть вопросы», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она отметила, что в последнее время у некоторых экспертов, включая и отечественных, начали появляться мнения о том, что Великобритания якобы не играет значительной роли в антироссийской гибридной войне. Такие высказывания, по ее словам, вызывают вопросы.
Также Захарова указала на переговоры между премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Соединенных Штатов Джо Байденом как на доказательство активной роли Великобритании в оказании поддержки Украине в ее противостоянии с Россией. По словам представителя, в ходе этих переговоров Байден выразил благодарность Стармеру за лидерство страны в этом направлении и подтвердил готовность США поддерживать Лондон в решении украинского вопроса.
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