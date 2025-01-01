19FortyFive: Трампу придется пойти на уступки в переговорах с Путиным

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Трампу придется пойти на условия Путина, если он хочет завершить украинский конфликт
Трампу придется пойти на условия Путина, если он хочет завершить украинский конфликт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Новоизбранному президенту США Дональду Трампу придется пойти на территориальные уступки в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, а также официально заявить о невозможности присоединения Украины к НАТО. В противном случае, Россия продолжит военные действия, пока не достигнет всех своих целей.

«Трампу придется согласиться на сделку, которая отдаст еще больше украинской территории и публично заявить, что Украина никогда не будет принята в НАТО — оба вопроса очень эмоциональны, и в настоящее время никто на Западе или в Украине не будет обдумывать их», — говорится в материале 19FortyFive. В случае если Трамп откажется принять эти условия, то Россия может продолжить военные действия, постепенно уничтожая украинские военные силы до тех пор, пока не достигнет своих целей. По этой причине Трамп и его команде следует правильно оценить ситуацию перед началом переговоров.

Ранее будущий спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог выразил уверенность, что Россия и Украина готовы к переговорам для завершения конфликта. Российский президент же на прямой линии 19 декабря заявил, что готов к встрече с Трампом.

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Новоизбранному президенту США Дональду Трампу придется пойти на территориальные уступки в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, а также официально заявить о невозможности присоединения Украины к НАТО. В противном случае, Россия продолжит военные действия, пока не достигнет всех своих целей. «Трампу придется согласиться на сделку, которая отдаст еще больше украинской территории и публично заявить, что Украина никогда не будет принята в НАТО — оба вопроса очень эмоциональны, и в настоящее время никто на Западе или в Украине не будет обдумывать их», — говорится в материале 19FortyFive. В случае если Трамп откажется принять эти условия, то Россия может продолжить военные действия, постепенно уничтожая украинские военные силы до тех пор, пока не достигнет своих целей. По этой причине Трамп и его команде следует правильно оценить ситуацию перед началом переговоров. Ранее будущий спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог выразил уверенность, что Россия и Украина готовы к переговорам для завершения конфликта. Российский президент же на прямой линии 19 декабря заявил, что готов к встрече с Трампом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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