Shot: стала известна личность Деда Мороза, застрелившего продавца в Чувашии

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Следователи ищут мотивы преступления
Следователи ищут мотивы преступления Фото:

Хозяина магазина в Канаше (Чувашия) застрелил бизнесмен, который раньше владел местным торговым центром. Нападение злоумышленник совершил в костюме Деда Мороза. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Владельца магазина из Канаша хладнокровно застрелил из ружья Валерий В . — бывший хозяин ТЦ „Фортуна“. Мотивом стал долг 54-летнего предпринимателя», — говорится в сообщении канала. Уточняется, что подозреваемого задержали в его доме в селе Вутабоси под Канашом.

Корреспондент агентства направил редакционный запрос в СУ СК России по Республике Чувашия по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее следователи сообщили, что мужчина в костюме Деда Мороза застрелил предпринимателя в Канаше, предположительно, из-за долга. Бизнесмен скончался на месте от полученных ранений. Нападавшего задержали 2 января, на него завели уголовное дело.

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Хозяина магазина в Канаше (Чувашия) застрелил бизнесмен, который раньше владел местным торговым центром. Нападение злоумышленник совершил в костюме Деда Мороза. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Владельца магазина из Канаша хладнокровно застрелил из ружья Валерий В . — бывший хозяин ТЦ „Фортуна“. Мотивом стал долг 54-летнего предпринимателя», — говорится в сообщении канала. Уточняется, что подозреваемого задержали в его доме в селе Вутабоси под Канашом. Корреспондент агентства направил редакционный запрос в СУ СК России по Республике Чувашия по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее следователи сообщили, что мужчина в костюме Деда Мороза застрелил предпринимателя в Канаше, предположительно, из-за долга. Бизнесмен скончался на месте от полученных ранений. Нападавшего задержали 2 января, на него завели уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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