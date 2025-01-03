Shot: стала известна личность Деда Мороза, застрелившего продавца в Чувашии

Хозяина магазина в Канаше (Чувашия) застрелил бизнесмен, который раньше владел местным торговым центром. Нападение злоумышленник совершил в костюме Деда Мороза. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Владельца магазина из Канаша хладнокровно застрелил из ружья Валерий В . — бывший хозяин ТЦ „Фортуна“. Мотивом стал долг 54-летнего предпринимателя», — говорится в сообщении канала. Уточняется, что подозреваемого задержали в его доме в селе Вутабоси под Канашом.
Корреспондент агентства направил редакционный запрос в СУ СК России по Республике Чувашия по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее следователи сообщили, что мужчина в костюме Деда Мороза застрелил предпринимателя в Канаше, предположительно, из-за долга. Бизнесмен скончался на месте от полученных ранений. Нападавшего задержали 2 января, на него завели уголовное дело.
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