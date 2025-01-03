Автомобилист в Башкирии привязал к машине табун лошадей и тащил его по дорогам

Life: в Стерлитамаке водитель привязал лошадей к машине и возил их по городу
© Служба новостей «URA.RU»
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В Башкирии водитель издевался над лошадьми, привязывая их к джипу и возя по городу
В Башкирии водитель издевался над лошадьми, привязывая их к джипу и возя по городу Фото:

Жители Стерлитамака в Башкортостане требуют принять меры в отношении водителя джипа, который привязал к своей машине табун лошадей и возил их по городу. Об этом сообщают местные СМИ.

«В Башкирии требуют наказать водителя джипа, который привязал к машине табун лошадей и возил по городу. Жители Стерлитамака уже написали письма в полицию и городскую администрацию», — пишет Life.ru.

Согласно информации от местных жителей, данная практика продолжается уже несколько лет. На улицах каждый день можно увидеть «мицубиси», за которым бегут четыре лошади, в том числе пони. Лошади принадлежат конноспортивному клубу «Барселона», и используются для катания желающих за 300 рублей.

В самом клубе «Барселона» заявили, что другого способа перевозки лошадей у них нет, и что такой метод является «самым безопасным». Тем не менее, наличие специального прицепа для транспортировки животных клуб даже не рассматривает, несмотря на то что в «Барселоне» содержится 20 лошадей.

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Жители Стерлитамака в Башкортостане требуют принять меры в отношении водителя джипа, который привязал к своей машине табун лошадей и возил их по городу. Об этом сообщают местные СМИ. «В Башкирии требуют наказать водителя джипа, который привязал к машине табун лошадей и возил по городу. Жители Стерлитамака уже написали письма в полицию и городскую администрацию», — пишет Life.ru. Согласно информации от местных жителей, данная практика продолжается уже несколько лет. На улицах каждый день можно увидеть «мицубиси», за которым бегут четыре лошади, в том числе пони. Лошади принадлежат конноспортивному клубу «Барселона», и используются для катания желающих за 300 рублей. В самом клубе «Барселона» заявили, что другого способа перевозки лошадей у них нет, и что такой метод является «самым безопасным». Тем не менее, наличие специального прицепа для транспортировки животных клуб даже не рассматривает, несмотря на то что в «Барселоне» содержится 20 лошадей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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