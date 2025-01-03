«Щит Европы»: Польша укрепляет оборону на границе с Россией

Польша начала масштабное строительство оборонной инфраструктуры на своих восточных границах, целью которого является создание «восточного щита» для защиты всей Европы. По информации зарубежных изданий, эта инициатива направлена на укрепление безопасности на границах с Россией и Белоруссией и включает в себя строительство бункеров, траншей и других сооружений.
«Страна начала впечатляющее укрепление своей оборонной инфраструктуры на границах с Россией и Белоруссией. Варшава хочет создать первую сухопутную армию в Европе», — пишет Le Monde. Государственный секретарь Польши Цезарий Томчик был назначен премьер-министром Дональдом Туском руководить проектом «восточный щит». Этот амбициозный проект, направленный на укрепление оборонной инфраструктуры вдоль границ Польши с Белоруссией и российским Калининградом, был торжественно запущен в ноябре 2024 года.
Томчик также раскрыл некоторые подробности по созданию щита для Европы. «Видите эти точки? Это мосты, которые можно уничтожить в случае вторжения. Щит делится на три зоны: „Недоступная“, где враг не сможет пройти из-за природных барьеров; „Труднодоступная“, где он сможет пройти с большими трудностями; и „Обязательная“, через которую он будет вынужден пройти», — поделился польский госсекретарь.
Проект «восточного щита» включает не только тяжелую, но и легкую инфраструктуру, а также систему «умной обороны». Эти меры предусматривают строительство дорожных сетей, больниц и складов, а также использование современных технологий для распознавания угроз. Польша намерена завершить основные работы по проекту к 2028 году, а общая стоимость составит около 2,3 миллиарда евро. Длина сооружений достигнет 700 километров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.