В саратовском Энгельсе пропала холодная вода

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В Энгельсе наблюдаются проблемы с холодным водоснабжением
В Энгельсе наблюдаются проблемы с холодным водоснабжением Фото:

В Энгельсе Саратовской области пропала холодная вода. В городе ожидается восстановление водоснабжения после перезапуска системы электроснабжения, сообщил глава Энгельского муниципального района Михаил Исаев.

«В настоящее время наблюдаются проблемы с давлением на сетях холодного водоснабжения. В связи с перезапуском системы электроснабжения, восстанавливается работа насосных станций», — написал Исаев в своем telegram-канале. По его словам, давление в сетях холодного водоснабжения будет восстановлено после полного запуска всех насосных станций.

Ранее в Энгельсе была зафиксирована атака с использованием БПЛА. В результате инцидента пострадало одно из промышленных предприятий. На место происшествия были срочно направлены экстренные и оперативные службы.

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В Энгельсе Саратовской области пропала холодная вода. В городе ожидается восстановление водоснабжения после перезапуска системы электроснабжения, сообщил глава Энгельского муниципального района Михаил Исаев. «В настоящее время наблюдаются проблемы с давлением на сетях холодного водоснабжения. В связи с перезапуском системы электроснабжения, восстанавливается работа насосных станций», — написал Исаев в своем telegram-канале. По его словам, давление в сетях холодного водоснабжения будет восстановлено после полного запуска всех насосных станций. Ранее в Энгельсе была зафиксирована атака с использованием БПЛА. В результате инцидента пострадало одно из промышленных предприятий. На место происшествия были срочно направлены экстренные и оперативные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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