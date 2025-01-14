В саратовском Энгельсе пропала холодная вода

В Энгельсе Саратовской области пропала холодная вода. В городе ожидается восстановление водоснабжения после перезапуска системы электроснабжения, сообщил глава Энгельского муниципального района Михаил Исаев.
«В настоящее время наблюдаются проблемы с давлением на сетях холодного водоснабжения. В связи с перезапуском системы электроснабжения, восстанавливается работа насосных станций», — написал Исаев в своем telegram-канале. По его словам, давление в сетях холодного водоснабжения будет восстановлено после полного запуска всех насосных станций.
Ранее в Энгельсе была зафиксирована атака с использованием БПЛА. В результате инцидента пострадало одно из промышленных предприятий. На место происшествия были срочно направлены экстренные и оперативные службы.
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