Минобороны РФ назвало потери ВСУ за сутки

Потери ВСУ составили около 1,6 тысячи военнослужащих
Спецоперация РФ на Украине
Потери ВСУ в зоне проведения СВО составили около 1,6 тысячи человек за сутки. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки составили около 1,6 тысячи военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства. Российские ПВО уничтожили 128 беспилотников самолетного типа, запущенных ВСУ. Также российские военные сообщили о перехвате и уничтожении двух ракет большой дальности типа «Нептун».
