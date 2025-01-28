Памфилова заявила, что ЦИК может помочь Абхазии с открытием допучастков в РФ

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова сообщила о многочисленных обращениях от проживающих в РФ граждан Абхазии на фоне предвыборной кампании. Они просят увеличить число избирательных участков в российских городах. По словам Памфиловой, ЦИК готова организовать дополнительные участки, если соответствующая комиссия в Абхазии даст на это согласие и изменит некоторые пункты законодательства.
«Сейчас к нам поступает огромное количество обращений со стороны граждан Абхазии, которые по разным обстоятельствам находятся на территории России, живут в России, с озабоченностью, поскольку они узнали, что всего на территории России будут открыты, как прежде, всего два избирательных участка. <...> Мы готовы всегда с большой доброжелательностью <...> организовать необходимые избирательные участки», — заявила Памфилова. Ее слова передает РИА Новости.
Она добавила, что по закону Абхазии решение об открытии новых участков должно быть принято за 30 дней до даты голосования. Так, важно, чтобы абхазские законодатели, представляющие интересы своих земляков, услышали их беспокойства и приняли изменения в законодательство, позволяющие открывать больше участков в более короткие сроки. Элла Памфилова отметила, что Абхазии также может быть оказана техническая помощь в выборах.
Ранее на фоне абхазской предвыборной кампании исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба написал письмо главе РФ Владимиру Путину. Он сообщил, что в некоторых российских СМИ формируется политический дискурс, отличный от того, которого придерживаются участники кампании в отношении сотрудничества Абхазии и РФ. В связи с этим Валерий Бганба попросил Путина оказать содействие в предотвращении распространения фейков.
Президентские выборы в Абхазии пройдут 15 февраля 2025 года. На пост главы Республики зарегистрировались пять кандидатов: нынешний вице-президент Бадра Гунба, бывший вице-премьер и представитель оппозиции Адгур Ардзинба, экс-торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, бывший руководитель контрольной палаты Роберт Аршба и глава Черноморского банка развития Адгур Хурхумал. Оппозиция заявляла о готовности прибегнуть к вооруженному сопротивлению в случае, если результаты выборов их не устроят. В связи с этим ЦИК Абхазии призвала отказаться от любых высказываний, которые могут спровоцировать конфликт между сторонниками различных кандидатов на пост президента.
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