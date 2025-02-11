В Москве в жилом доме взорвался газ

11 февраля 2025 в 23:09 Размер текста - 17 +

Взрыв газового баллона произошел в жилом доме (архивное фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU На северо-востоке Москвы в результате взрыва газового баллона в жилом многоэтажном доме пострадал один человек. Об этом сообщили в городских оперативных службах. «Хлопок газового баллона произошел на Полярной улице в жилом 33-этажном доме. Пострадал один человек», — процитировало ТАСС собственный источник в экстренных службах Москвы. По сведениям издания, причиной инцидента стал хлопок баллона со сжатым воздухом. В результате инцидента возгорания не последовало, несущие конструкции здания остались неповрежденными. Как сообщало URA.RU ранее, в ноябре 2024 года Следственный комитет РФ организовал доследственную проверку по факту взрыва газа на севере Москвы. ЧП случилось в жилом доме на Карельском бульваре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На северо-востоке Москвы в результате взрыва газового баллона в жилом многоэтажном доме пострадал один человек. Об этом сообщили в городских оперативных службах. «Хлопок газового баллона произошел на Полярной улице в жилом 33-этажном доме. Пострадал один человек», — процитировало ТАСС собственный источник в экстренных службах Москвы. По сведениям издания, причиной инцидента стал хлопок баллона со сжатым воздухом. В результате инцидента возгорания не последовало, несущие конструкции здания остались неповрежденными. Как сообщало URA.RU ранее, в ноябре 2024 года Следственный комитет РФ организовал доследственную проверку по факту взрыва газа на севере Москвы. ЧП случилось в жилом доме на Карельском бульваре.