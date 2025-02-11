В Москве в жилом доме взорвался газ

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Последствия взрыва в жилом доме в Москве. Москва, взрыв газа, взрыв в квартире, взрыв в жилом доме
Взрыв газового баллона произошел в жилом доме (архивное фото) Фото:

На северо-востоке Москвы в результате взрыва газового баллона в жилом многоэтажном доме пострадал один человек. Об этом сообщили в городских оперативных службах.

«Хлопок газового баллона произошел на Полярной улице в жилом 33-этажном доме. Пострадал один человек», — процитировало ТАСС собственный источник в экстренных службах Москвы.

По сведениям издания, причиной инцидента стал хлопок баллона со сжатым воздухом. В результате инцидента возгорания не последовало, несущие конструкции здания остались неповрежденными.

Как сообщало URA.RU ранее, в ноябре 2024 года Следственный комитет РФ организовал доследственную проверку по факту взрыва газа на севере Москвы. ЧП случилось в жилом доме на Карельском бульваре.

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На северо-востоке Москвы в результате взрыва газового баллона в жилом многоэтажном доме пострадал один человек. Об этом сообщили в городских оперативных службах. «Хлопок газового баллона произошел на Полярной улице в жилом 33-этажном доме. Пострадал один человек», — процитировало ТАСС собственный источник в экстренных службах Москвы. По сведениям издания, причиной инцидента стал хлопок баллона со сжатым воздухом. В результате инцидента возгорания не последовало, несущие конструкции здания остались неповрежденными. Как сообщало URA.RU ранее, в ноябре 2024 года Следственный комитет РФ организовал доследственную проверку по факту взрыва газа на севере Москвы. ЧП случилось в жилом доме на Карельском бульваре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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