Россия и Украина уведомили Красный Крест о числе пленных и гражданских в заключении

Россия и Украина сообщили Международному Комитету Красного Креста (МККК) о 16 тысячах задержанных военнослужащих и гражданских лиц. Об этом рассказал глава бюро по вопросам СВО Центрального агентства по розыску Душан Вуяшанин.
«Системы, установленные обеими сторонами в соответствии с их обязательствами по Женевским конвенциям, со всеми связанными с этим сложностями, работают. Мы получили около 16 тысяч уведомлений из России и Украины о лицах, находящихся под защитой противника — военнопленных и гражданских лицах, — которые попали в их руки. Эта информация позволяет нам информировать семьи», — отметил Вуяшанин в диалоге с РИА Новости.
Он уточнил, что общее число сообщений не соответствует количеству людей, которые в данный момент находятся в плену, так как часть из них уже была освобождена. Также Вуяшанин подчеркнул, что МККК не может точно указать число людей, которые в настоящее время держатся под стражей обеими сторонами.
Ранее Международный Комитет Красного Креста заявлял о готовности помочь жителям Курской области вернуться с украинской территории, если Москва и Киев придут к соглашению о новой репатриации. Об этом сообщали в российском офисе организации.
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