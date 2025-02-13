Россия и Украина уведомили Красный Крест о числе пленных и гражданских в заключении

Россия и Украина передали Красному Кресту информацию о количестве пленных
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В плену России и Украины находятся 16 тысяч гражданских и военных лиц
В плену России и Украины находятся 16 тысяч гражданских и военных лиц Фото:

Россия и Украина сообщили Международному Комитету Красного Креста (МККК) о 16 тысячах задержанных военнослужащих и гражданских лиц. Об этом рассказал глава бюро по вопросам СВО Центрального агентства по розыску Душан Вуяшанин.

«Системы, установленные обеими сторонами в соответствии с их обязательствами по Женевским конвенциям, со всеми связанными с этим сложностями, работают. Мы получили около 16 тысяч уведомлений из России и Украины о лицах, находящихся под защитой противника — военнопленных и гражданских лицах, — которые попали в их руки. Эта информация позволяет нам информировать семьи», — отметил Вуяшанин в диалоге с РИА Новости.

Он уточнил, что общее число сообщений не соответствует количеству людей, которые в данный момент находятся в плену, так как часть из них уже была освобождена. Также Вуяшанин подчеркнул, что МККК не может точно указать число людей, которые в настоящее время держатся под стражей обеими сторонами.

Ранее Международный Комитет Красного Креста заявлял о готовности помочь жителям Курской области вернуться с украинской территории, если Москва и Киев придут к соглашению о новой репатриации. Об этом сообщали в российском офисе организации.

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Россия и Украина сообщили Международному Комитету Красного Креста (МККК) о 16 тысячах задержанных военнослужащих и гражданских лиц. Об этом рассказал глава бюро по вопросам СВО Центрального агентства по розыску Душан Вуяшанин. «Системы, установленные обеими сторонами в соответствии с их обязательствами по Женевским конвенциям, со всеми связанными с этим сложностями, работают. Мы получили около 16 тысяч уведомлений из России и Украины о лицах, находящихся под защитой противника — военнопленных и гражданских лицах, — которые попали в их руки. Эта информация позволяет нам информировать семьи», — отметил Вуяшанин в диалоге с РИА Новости. Он уточнил, что общее число сообщений не соответствует количеству людей, которые в данный момент находятся в плену, так как часть из них уже была освобождена. Также Вуяшанин подчеркнул, что МККК не может точно указать число людей, которые в настоящее время держатся под стражей обеими сторонами. Ранее Международный Комитет Красного Креста заявлял о готовности помочь жителям Курской области вернуться с украинской территории, если Москва и Киев придут к соглашению о новой репатриации. Об этом сообщали в российском офисе организации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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