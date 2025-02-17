Ждем нового удара: прогноз магнитных бурь на 18 февраля

Февраль продолжает преподносить сюрпризы метеозависимым. По мнению астрофизиков, завтра, 18 февраля, людям с такой особенностью придется несладко. Публикуем прогноз магнитных бурь на грядущий день.
Геомагнитная активность 18 февраля
По прогнозу астрофизиков Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ Российской академии наук, большую часть понедельника, 18 февраля, геомагнитная активность будет в норме. Так, всплесков не стоит ожидать до шести утра и после обеда. В эти периоды Kp-индекс (с его помощью оценивают происходящее в магнитосфере) не будет превышать трех единиц из девяти возможных.
Будет ли магнитная буря 18 февраля
Несмотря на то, что большую часть суток геомагнитной активности будет не интенсивной, часы, в которые возможны всплески, все равно ожидаются. В период с шести утра до обеда Kp-индекс будет повышен. Как считают ученые, сначала произойдут небольшие геомагнитные возмущений, а чуть позже возможна и слабая буря.
Вероятность бури специалисты оценивают в 17%, возмущений — в 40%. Шансы на спокойный с точки зрения геомагнитной активность день тоже остаются, причем неплохие — целых 43%.
Геомагнитная обстановка в феврале 2025 года
Большая часть февраля пришлась на время, когда геомагнитная активность была повышена. В течение десяти дней ученые замечали значительные всплески в магнитосфере — они пришлись на 1-2, 9-14 и 16-17 февраля.
15 февраля возмущения оказались настолько сильными, что переросли в магнитную бурю. Она была слабой — всего пять баллов из девяти, но, несмотря на это, могла доставить значительные неудобства метеочувствительным людям.
Кому вредят магнитные бури
Метеочувствительными или метеозависимыми людьми называют тех, кто чувствительно реагирует на изменения погоды. Их могут провоцировать как процессы, происходящие на земле, так и повышенная скорость и плотность солнечного ветра. Бури, которые вызывает такой ветер, вызывают скачки атмосферного давления, температуры и других показателей.
Метеозависимость обычно возникает у людей, организмы которых по каким-то причинам плохо адаптируются к меняющимся условиям. Такое возможно в пожилом, переходном возрасте или при наличии хронических заболеваний. Среди самых распространенных симптомов головная боль, головокружения, боли в суставах, снижение работоспособности.
Как защитить организм от воздействия магнитных бурь
По мнению медиков, почти любой метеозависимый может избавиться от неприятных симптомов или хотя бы снизить их интенсивность. Для этого нужно вести здоровый образ жизни, регулярно бывать у врача и проходить лечение.
Если буря в разгаре, а самочувствие уже ухудшилось, будет полезно снизить рабочую нагрузку и нормализовать режим дня. Очень важно достаточно спать и проводить время на свежем воздухе. Если эти способы не помогает, следует обратиться к врачу.
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