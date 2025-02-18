Обвиняемым в подготовке диверсии братьям Мельниковым вынесли приговор

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Братья получили длительные сроки за госизмену и подготовку диверсии
Братья получили длительные сроки за госизмену и подготовку диверсии Фото:

Обвиняемых в госизмене, участии в террористической организации и покушении на диверсию братьев Тимофея и Матвея Мельниковых приговорили к 19 и 20 годам лишения свободы. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Признать Мельникова Тимофея виновным… назначить ему наказание в виде 19 лет лишения свободы… Признать Мельникова Матвея виновным… назначить наказание в виде 20 лет», — приводит решение суда корреспондент РИА Новости.

Суд рассматривал дело в открытом режиме, однако из-за угроз, которые поступали участникам процесса, процесс начали вести закрыто. Помимо Мельниковых в деле фигурирует их знакомый, которому вменяют покушение на диверсию.

Обвиняемые хотели поджечь военную технику в Подмосковье. Они собирали информацию, делали фотоснимки по заказу спецслужб Украины, напоминает RT. Фигуранты полностью признали вину. 

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Обвиняемых в госизмене, участии в террористической организации и покушении на диверсию братьев Тимофея и Матвея Мельниковых приговорили к 19 и 20 годам лишения свободы. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. «Признать Мельникова Тимофея виновным… назначить ему наказание в виде 19 лет лишения свободы… Признать Мельникова Матвея виновным… назначить наказание в виде 20 лет», — приводит решение суда корреспондент РИА Новости. Суд рассматривал дело в открытом режиме, однако из-за угроз, которые поступали участникам процесса, процесс начали вести закрыто. Помимо Мельниковых в деле фигурирует их знакомый, которому вменяют покушение на диверсию. Обвиняемые хотели поджечь военную технику в Подмосковье. Они собирали информацию, делали фотоснимки по заказу спецслужб Украины, напоминает RT. Фигуранты полностью признали вину. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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