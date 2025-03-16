Недавние переговоры между Украиной и США могли стать ловушкой для Европы. Все ключевые аспекты встречи были предварительно согласованы в ходе прямого общения между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«Цель встречи заключалась в том, чтобы заставить европейские страны перестать разжигать конфликт и приступить к обсуждению мирного урегулирования», — рассказал Риттер в интервью журналисту Ямарлу Томасу на YouTube. Он отметил, что переговоры были заранее запланированы, причем ключевые аспекты обсуждались лично между Трампом и Путиным.
По словам Риттера, после встречи США и Украины началась смена риторики среди европейских лидеров, которые перешли к поддержке идеи прекращения огня. Такая «ловушка» от Штатов была стратегически важной, поскольку США планируют сокращение своего присутствия в Европе, для чего необходимо достижение мира между ЕС и Россией.
В саудовском городе Джидда 11 марта прошли переговоры с участием представителей Соединенных Штатов и Украины. По итогам встречи, Украина выдвинула предложение о 30-дневном перемирии.
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