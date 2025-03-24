В московском строительном городке нашли взрывчатку

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Предполагается, что найденное взрывное устройство - мина-лепесток
Предполагается, что найденное взрывное устройство - мина-лепесток Фото:

На территории строительного городка в Новой Москве обнаружено взрывное устройство, предположительно, мина-лепесток. Об этом сообщает источник агентства городских новостей «Москва».

«По предварительным данным, в пос. Воскресенское, на территории строительного городка, обнаружено современное взрывное устройство: мина-лепесток», — передает агентство слова источника. Там уточнили, что подозрительный предмет обнаружили на бетонной плите.

Взрывное устройство нашли примерно в 300 метрах от жилых зданий. На место происшествия незамедлительно были направлены специалисты-саперы.

Ранее в Москве на улице Нижняя Масловка в квартире жилого дома произошел взрыв. По предварительным данным, его причиной не был бытовой газ.

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На территории строительного городка в Новой Москве обнаружено взрывное устройство, предположительно, мина-лепесток. Об этом сообщает источник агентства городских новостей «Москва». «По предварительным данным, в пос. Воскресенское, на территории строительного городка, обнаружено современное взрывное устройство: мина-лепесток», — передает агентство слова источника. Там уточнили, что подозрительный предмет обнаружили на бетонной плите. Взрывное устройство нашли примерно в 300 метрах от жилых зданий. На место происшествия незамедлительно были направлены специалисты-саперы. Ранее в Москве на улице Нижняя Масловка в квартире жилого дома произошел взрыв. По предварительным данным, его причиной не был бытовой газ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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