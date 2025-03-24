В московском строительном городке нашли взрывчатку

На территории строительного городка в Новой Москве обнаружено взрывное устройство, предположительно, мина-лепесток. Об этом сообщает источник агентства городских новостей «Москва».
«По предварительным данным, в пос. Воскресенское, на территории строительного городка, обнаружено современное взрывное устройство: мина-лепесток», — передает агентство слова источника. Там уточнили, что подозрительный предмет обнаружили на бетонной плите.
Взрывное устройство нашли примерно в 300 метрах от жилых зданий. На место происшествия незамедлительно были направлены специалисты-саперы.
Ранее в Москве на улице Нижняя Масловка в квартире жилого дома произошел взрыв. По предварительным данным, его причиной не был бытовой газ.
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