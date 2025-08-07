Дмитриев рассказал, для чего нужна встреча между Путиным и Трампом

Дмитриев: встреча Путина и Трампа поможет активнее продолжить диалог РФ и США
Дмитриев сообщил о важности встречи Путина и Трампа
Дмитриев сообщил о важности встречи Путина и Трампа
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп проведут встречу, которая станет новым этапом в развитии диалога между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщил спецпредставитель лидера РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Предстоящая встреча Путина и Трампа поможет более активно продолжить диалог РФ и США», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на слова Дмитриева. 

Как отметил политик, сейчас между Россией и Штатами ведется «очень важный диалог» по целому ряду направлений. Однако многочисленные оппоненты РФ предпринимают попытки срыва мероприятия, вводя руководство США в заблуждение посредством распространения недостоверной информации.

Ранее российская и американская стороны достигли договоренности о проведении в ближайшее время встречи между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. Сейчас ведется подготовка к саммиту. Точное место проведения встречи будет объявлено позднее, пишет 360.ru. В качестве ориентировочного срока проведения переговоров рассматривается следующая неделя.

