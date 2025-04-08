Партия «Единая Россия», Центр Беспилотных Систем и Технологий (ЦБСТ) и фонд «Наша Правда» доставили оборудование участникам СВО на Запорожском направлении, способное более действенно вести боевые действия на поле боя. Об этом рассказал зампред Совфеда РФ, секретарь генсовета партии Владимир Якушев.
«Мы передаем новые разработки, которые позволяют более эффективно вести боевые действия. Это то, на что сегодня у военных есть заказ. Рассчитываем на обратную связь от подразделений, чтобы убедиться в качестве оборудования и выйти на промышленное производство в нужных объемах», — сказал Владимир Якушев. Его слова цитируют на официальном сайте ЕР.
Там также уточняется, что дроны резидентов ЦБСТ «Стратим» и «КингПро» привезли 58-й армии, группировке «Центр», 76-й гвардейской десантно-штурмовой бригаде и 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. Кроме того, военнослужащим 76-й гвардейской десантно-штурмовой бригады также передали программно-аппаратные комплексы резидента ЦБСТ «Локтар».
«Для уничтожения бронированной техники и укреплений противника доставили дроны-камикадзе „Русак“, для поражения живой силы врага — коптеры-бомбардировщики „Голубь-Т“, а fpv-дроны „Секира 13“ — для выполнения задач в экстремальных условиях. <…> Также доставили программно-аппаратные комплексы „Шорох“ и „Грань“», — уточнил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин. В частности, по его словам, дрон «Воробей» поможет эффективно вести наблюдение и корректировать действия штурмовых групп и артиллерии.
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