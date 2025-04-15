Заморозки в Турции приведут к снижению импорта фруктов в Россию

Заморозки в Турции серьезно повредили урожай фруктов, что, по мнению специалистов, скажется на объемах их экспорта в Россию. Об этом сообщил профессор Университета Коньи Халука Гедикоглу, который является одним из ведущих экспертов по международной экономике сельского хозяйства.
«Заморозки в Турции привели к потере около 80% урожая винограда и 50% урожая абрикосов, яблок и черешни. Таким образом, в Турции будет серьезная потеря объемов производства фруктов и овощей. Ожидается и снижение экспорта фруктов и овощей в Россию», — сказал Гедикоглу. Его слова передает ТАСС.
Профессор также добавил, что информация о поврежденных урожаях была получена непосредственно от фермеров. Конья — один из ключевых аграрных регионов Турции, поэтому данные о заморозках хорошо отражают общенациональный уровень проблемы.
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