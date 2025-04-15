Заморозки в Турции приведут к снижению импорта фруктов в Россию

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Заморозки в Турции побили до 80% будущего урожая винограда, это может сказаться на импорте в Россию
Заморозки в Турции побили до 80% будущего урожая винограда, это может сказаться на импорте в Россию Фото:

Заморозки в Турции серьезно повредили урожай фруктов, что, по мнению специалистов, скажется на объемах их экспорта в Россию. Об этом сообщил профессор Университета Коньи Халука Гедикоглу, который является одним из ведущих экспертов по международной экономике сельского хозяйства.

«Заморозки в Турции привели к потере около 80% урожая винограда и 50% урожая абрикосов, яблок и черешни. Таким образом, в Турции будет серьезная потеря объемов производства фруктов и овощей. Ожидается и снижение экспорта фруктов и овощей в Россию», — сказал Гедикоглу. Его слова передает ТАСС.

Профессор также добавил, что информация о поврежденных урожаях была получена непосредственно от фермеров. Конья — один из ключевых аграрных регионов Турции, поэтому данные о заморозках хорошо отражают общенациональный уровень проблемы.

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Заморозки в Турции серьезно повредили урожай фруктов, что, по мнению специалистов, скажется на объемах их экспорта в Россию. Об этом сообщил профессор Университета Коньи Халука Гедикоглу, который является одним из ведущих экспертов по международной экономике сельского хозяйства. «Заморозки в Турции привели к потере около 80% урожая винограда и 50% урожая абрикосов, яблок и черешни. Таким образом, в Турции будет серьезная потеря объемов производства фруктов и овощей. Ожидается и снижение экспорта фруктов и овощей в Россию», — сказал Гедикоглу. Его слова передает ТАСС. Профессор также добавил, что информация о поврежденных урожаях была получена непосредственно от фермеров. Конья — один из ключевых аграрных регионов Турции, поэтому данные о заморозках хорошо отражают общенациональный уровень проблемы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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