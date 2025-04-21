Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского

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Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Фото:

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил слова соболезнования по случаю смерти Папы Римского Франциска. Пантифик скончался в возрасте 88-ми лет в ночь на 21 апреля. 

«Примите мои искренние соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска. <...> С его именем связан важный этап в отношениях между Русской Православной и Римско-Католической Церквами. <...> Всемилостивый Господь да упокоит душу служителя Своего, преставившегося на второй день празднования Воскресения Христова христианами всего мира, в селениях праведных», — следует из официального послания. Оно опубликовано на сайте Русской Православной Церкви. 

Папа Римский Франциск, скончавшийся 21 апреля, предположительно, от инсульта, внес значительный вклад как в жизнь своей паствы, так и всего мирового сообщества. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, отметив, что смерть понтифика в период Пасхи имеет особое символическое значение.

Папа Римский Франциск скончался утром 21 апреля в возрасте 88 лет. Об этом сообщил кардинал и камерленго Святой Римской церкви Кевин Фаррелл, информация опубликована на католическом новостном портале Catholic News Service в соцсети X.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил слова соболезнования по случаю смерти Папы Римского Франциска. Пантифик скончался в возрасте 88-ми лет в ночь на 21 апреля.  «Примите мои искренние соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска. <...> С его именем связан важный этап в отношениях между Русской Православной и Римско-Католической Церквами. <...> Всемилостивый Господь да упокоит душу служителя Своего, преставившегося на второй день празднования Воскресения Христова христианами всего мира, в селениях праведных», — следует из официального послания. Оно опубликовано на сайте Русской Православной Церкви.  Папа Римский Франциск, скончавшийся 21 апреля, предположительно, от инсульта, внес значительный вклад как в жизнь своей паствы, так и всего мирового сообщества. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, отметив, что смерть понтифика в период Пасхи имеет особое символическое значение. Папа Римский Франциск скончался утром 21 апреля в возрасте 88 лет. Об этом сообщил кардинал и камерленго Святой Римской церкви Кевин Фаррелл, информация опубликована на католическом новостном портале Catholic News Service в соцсети X.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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