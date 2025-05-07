Дрисколл: США пересмотрят расходы на военную технику из-за российских дронов

Министр армии США Дэниел Дрисколл сообщил, что Вашингтон сталкивается с необходимостью пересмотра расходов на военное оборудование, в том числе из-за появления российских беспилотников. По его словам, США не могут позволить себе закупать военную технику стоимостью в несколько миллионов долларов за единицу, если она может быть уничтожена дроном стоимостью 800 долларов.
«Мы продолжаем создавать и приобретать эти искусные машины, которые могут быть уничтожены с помощью крайне дешевых дронов, и, если <...> РФ произвела миллион дронов за последний год, это просто вынуждает нас переосмыслить стоимость того, что мы приобретаем», — заявил Дрисколл в интервью для издания War on the Rocks.
В апреле президент России Владимир Путин заявлял, что в российскую армию поставили более полутора миллионов беспилотников разных типов. До этого он уточнял, что ежедневно в войска поступают несколько тысяч дронов различного назначения. При этом глава государства подчеркивал, что необходимо и дальше повышать боевые и эксплуатационные характеристики БПЛА.
В РФ регулярно появляются новые типы беспилотников, к которым не готовы солдаты ВСУ. Среди них есть не только боевые, но и вспомогательные. Например, дрон-ретранслятор «Касатка». Этот беспилотник способен передавать сигнал на расстоянии до 50 километров на высоте до двух километров. Также машина может выступать в качестве ложной цели для противника.
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