Европейские политики готовы искажать свою историческую память из конъюнктурных интересов. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о Дне памяти жертв Волынской резни, в будущем такая позиция им не поможет.
«Европейские политики не столь последовательны в своей позиции и не столь образованы в своей исторической памяти. Они готовы эту историческую память коверкать в угоду сегодняшнему дню, в угоду сиюминутным интересам, как им кажется. Это не поможет им в будущем однозначно», — отметил Песков.
11 июля отмечается День памяти жертв Волынской резни. Накануне президент Польши Анджей Дуда сообщил, что во одном из разговоров украинский лидер Владимир Зеленский признался, что ничего не слышал об убийствах поляков на Западной Украине в годы Великой Отечественной войны. Дуда также отметил, что Польша не намерена требовать с Украины компенсаций, а также международного признания событий в Волыни геноцидом польского народа со стороны украинских националистов.
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