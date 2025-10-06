Венесуэла предупредила США о готовящемся теракте в посольстве

Террористы готовят подрыв американского посольства в Венесуэле
Террористы готовят подрыв американского посольства в Венесуэле

Власти Венесуэлы предупредили США о возможном теракте в американском посольстве в Каракасе. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса. По его словам, группа правых экстремистов готовит «операцию под чужим флагом», чтобы подорвать дипмиссию.

«Каракас предупредил Соединенные Штаты о том, что он назвал „операцией под ложным флагом“, проводимой правыми экстремистами», — заявил Родригес. Его слова приводит телеканал Al Arabiya. Другие подробности о возможном теракте он не привел.

Отношения между Венесуэлой и США обострились после недавнего ввода американских военных сил в регион. Американский лидер Дональд Трамп отметил, что США начали использовать свои вооруженные силы для борьбы с «венесуэльскими террористами» и сетями наркоторговли. Они направили более 4 000 морских пехотинцев и моряков в Латинскую Америку и Карибы для усиления мер против наркокартелей.

