Венесуэла предупредила США о готовящемся теракте в посольстве

Власти Венесуэлы предупредили США о возможном теракте в американском посольстве в Каракасе. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса. По его словам, группа правых экстремистов готовит «операцию под чужим флагом», чтобы подорвать дипмиссию.
«Каракас предупредил Соединенные Штаты о том, что он назвал „операцией под ложным флагом“, проводимой правыми экстремистами», — заявил Родригес. Его слова приводит телеканал Al Arabiya. Другие подробности о возможном теракте он не привел.
Отношения между Венесуэлой и США обострились после недавнего ввода американских военных сил в регион. Американский лидер Дональд Трамп отметил, что США начали использовать свои вооруженные силы для борьбы с «венесуэльскими террористами» и сетями наркоторговли. Они направили более 4 000 морских пехотинцев и моряков в Латинскую Америку и Карибы для усиления мер против наркокартелей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.