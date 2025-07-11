Внучка экс-президента Узбекистана отшила завидного холостяка Батрутдинова

Внучка бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Мариям Тилляева отказала в романе российскому комику из Comedy Club Тимуру Батрудинову. Произошло это на шоу «Мастер игры».
«Тимур делал ей комплименты, говорил о своих чувствах и возможном будущем и, чтобы подкрепить свои слова делами, поцеловал в руку. Тилляева после этого изменилась и сказала, что ей это не интересно», — указано в материале Starhit. После этого Батрудинов стал утверждать, что она сама себе придумала то, что он флиртовал с ней. Тилляева поделилась, что этим он напомнил ей ее бывшего мужа блогера Амирана Саардарова.
По ее словам, Саардаров также утверждал, что она сама все себе придумывает, но уже касаясь измен. Это одна из причин развода Мариям Тилляевой с блогером. После ситуации Батрудинов заявил, что это тот случай, когда от любви до ненависти один шаг, и что сейчас он испытывает только раздражение по отношению к Тилляевой.
Ранее у Тимура Батрудинова было немало романов, например с Тамарой Ароновой, Дарьей Кананухой на проекте «Холостяк». Были слухи о романе с певицей Ольгой Бузовой на программе «План Б». Но до сих пор комик остается холостяком и не имеет детей.
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