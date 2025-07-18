Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил отрывать уши и головы за проблемы при сборе урожая. Слова прозвучали на селекторном совещании, посвященном ходу уборочной кампании в стране.
В ходе обсуждения глава государства выразил обеспокоенность ситуацией с нехваткой механизаторов, которые задействованы на кормоуборочных и зерноуборочных комбайнах. По словам Лукашенко, часто одни и те же специалисты работают сразу на нескольких видах техники, что создает дополнительную нагрузку и риски для своевременного сбора урожая. «Вот за это надо уже не только уши, но и голову отрывать», — заявил президент.
Он напомнил, что недостаток кадров обсуждался еще в прошлом году, тогда рассматривалась возможность привлечения к уборочным работам городских жителей с соответствующим опытом. Президент призвал чиновников не оправдываться погодными условиями, а предоставить конкретную информацию о принятых мерах для получения максимального результата даже в экстремальных условиях. Особое внимание Лукашенко уделил ситуации с картофелем, выразив опасения по поводу возможного распространения фитофторы.
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