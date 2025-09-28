Застрявших на Эльбрусе альпинистов благополучно эвакуировали

Трое альпинистов из Белгорода, застрявших при спуске с Эльбруса в Кабардино-Балкарии, были благополучно эвакуированы спасателями. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике. По данным ведомства, пострадавшие не нуждались в медицинской помощи, несмотря на сообщения о возможных травмах.
«Все хорошо, их спустили, от медицинской помощи они отказались», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии агентству ТАСС. В ведомстве уточнили, что помощь альпинистам понадобилась на этапе спуска с горы из-за сильной усталости одного из участников группы. При этом ни у одного из альпинистов не было зафиксировано серьезных травм.
В Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде пояснили, что все трое альпинистов прибыли из Белгорода и совершали самостоятельное восхождение. По информации telegram-канала Shot, один из них повредил ногу на высоте 5300 метров, после чего вся группа не смогла продолжить движение и запросила помощь. Источники отмечают, что маршрут восхождения не был зарегистрирован заранее, однако туристы смогли оперативно связаться со спасателями.
Ранее на Эльбрусе оборвалась канатная дорога. В результате инцидента погибли три человека. Как сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, предварительная причина ЧП — сход троса с ролика одной из опор, передает RT.
