Орбан: Зеленский допустил ошибки в мирных переговорах с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отклонение идеи мира ставит Киев в тяжелое положение
Отклонение идеи мира ставит Киев в тяжелое положение Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибки, отказавшись от предложения о мирном соглашении с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Он допустил ошибки», — сообщил Орбан изданию wPolsce24., комментируя решения Зеленского по вопросу мирного урегулирования. По словам венгерского премьера, отказ от заключения мира с Россией, который он лично предлагал, стал одной из ключевых стратегических ошибок украинского лидера.

Ранее Виктор Орбан уже отмечал, что время играет не в пользу Украины, а шансы на победу в конфликте становятся все менее реальными. В июле 2024 года он лично посещал Киев с предложением о посредничестве в мирных переговорах между Украиной и Россией, однако украинская сторона отклонила инициативу Будапешта, что, по мнению Орбана, осложнило перспективы достижения мира.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибки, отказавшись от предложения о мирном соглашении с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Он допустил ошибки», — сообщил Орбан изданию wPolsce24., комментируя решения Зеленского по вопросу мирного урегулирования. По словам венгерского премьера, отказ от заключения мира с Россией, который он лично предлагал, стал одной из ключевых стратегических ошибок украинского лидера. Ранее Виктор Орбан уже отмечал, что время играет не в пользу Украины, а шансы на победу в конфликте становятся все менее реальными. В июле 2024 года он лично посещал Киев с предложением о посредничестве в мирных переговорах между Украиной и Россией, однако украинская сторона отклонила инициативу Будапешта, что, по мнению Орбана, осложнило перспективы достижения мира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...