16 августа 2025

Мощный взрыв раздался в Дамаске

В сирийской столице взорвался заминированный автомобиль
В сирийской столице 16 августа прогремел сильный взрыв в районе Маззе. Об этом сообщают СМИ.

«Сильный взрыв неизвестного происхождения произошел в районе Маззе в Дамаске. Звук взрыва был слышен в разных частях столицы», — передает государственное агентство Sana.

По предварительным данным, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, сработавшее в одной из машин, припаркованных на обочине дороги. Уточняется информация о возможных пострадавших.

