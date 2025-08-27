В Дагестане подросток умер после укуса насекомого

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
15-летний юноша умер спустя шесть дней после постановки неверного диагноза
15-летний юноша умер спустя шесть дней после постановки неверного диагноза Фото:

В Дербенте от сепсиса после укуса насекомого скончался 15-летний подросток, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора. Врачи нескольких больниц на протяжении пяти дней не могли поставить мальчику верный диагноз.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Дагестан выясняет обстоятельства гибели 15-летнего мальчика, который скончался от заражения крови после укуса насекомого», — заявили в telegram-канале Росздравнадзора. Прокуратура Дагестана начала проверку.

Первоначально врачи заподозрили перелом, однако после рентгена диагноз не подтвердился и подростку диагностировали ушиб. Семья 15-летнего мальчика обратилась к медикам больницы Дербента 19 августа, но только через почти неделю, когда родители отвезли парня в ставропольскую больницу, врачи сумели поставить верный диагноз. Врачи провели операцию, но спасти подростка не удалось, он скончался 26 августа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Дербенте от сепсиса после укуса насекомого скончался 15-летний подросток, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора. Врачи нескольких больниц на протяжении пяти дней не могли поставить мальчику верный диагноз. «Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Дагестан выясняет обстоятельства гибели 15-летнего мальчика, который скончался от заражения крови после укуса насекомого», — заявили в telegram-канале Росздравнадзора. Прокуратура Дагестана начала проверку. Первоначально врачи заподозрили перелом, однако после рентгена диагноз не подтвердился и подростку диагностировали ушиб. Семья 15-летнего мальчика обратилась к медикам больницы Дербента 19 августа, но только через почти неделю, когда родители отвезли парня в ставропольскую больницу, врачи сумели поставить верный диагноз. Врачи провели операцию, но спасти подростка не удалось, он скончался 26 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...