В Дагестане подросток умер после укуса насекомого

В Дербенте от сепсиса после укуса насекомого скончался 15-летний подросток, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора. Врачи нескольких больниц на протяжении пяти дней не могли поставить мальчику верный диагноз.
«Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Дагестан выясняет обстоятельства гибели 15-летнего мальчика, который скончался от заражения крови после укуса насекомого», — заявили в telegram-канале Росздравнадзора. Прокуратура Дагестана начала проверку.
Первоначально врачи заподозрили перелом, однако после рентгена диагноз не подтвердился и подростку диагностировали ушиб. Семья 15-летнего мальчика обратилась к медикам больницы Дербента 19 августа, но только через почти неделю, когда родители отвезли парня в ставропольскую больницу, врачи сумели поставить верный диагноз. Врачи провели операцию, но спасти подростка не удалось, он скончался 26 августа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.