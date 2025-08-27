Суд Парижа отказывается освобождать российского баскетболиста Касаткина

Касаткину отказали в освобождении из под стражи
Касаткину отказали в освобождении из под стражи

Суд в Париже отказал российскому баскетболисту Даниилу Касаткину в освобождении из-под стражи до рассмотрения вопроса об его экстрадиции в Соединенные Штаты. Об этом сообщили в зале суда.

"Суд не стал пояснять свое решение, ограничившись формулировкой "без мотивировки"", — сообщил корреспондент ТАСС из зала суда. После оглашения вердикта сотрудники пенитенциарной службы сопроводили Касаткина обратно под конвоем.

Касаткин был задержан на территории Франции по запросу США. Американские власти подозревают его в соучастии в киберпреступлениях, связанных с финансовыми махинациями. Сторона защиты ранее заявляла о намерении обжаловать решение французского суда и добиваться разъяснения вынесенного вердикта.

