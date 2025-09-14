14 сентября 2025

Посла РФ вызвали в МИД Румынии из-за «инцидента с дроном»

Послу России в Румынии выразили протест из-за якобы инцидента с БПЛА
Послу России в Румынии выразили протест из-за якобы инцидента с БПЛА

Посол России в Румынии Владимир Липаев был вызван в Министерство иностранных дел (МИД) Румынии. Ему выразили официальный протест в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства страны российским беспилотным летательным аппаратом. Об этом сообщает пресс-служба румынского внешнеполитического ведомства.

«По поручению Министра иностранных дел посол Российской Федерации в Бухаресте сегодня, 14 сентября 2025 года, был вызван в Министерство иностранных дел в связи с нарушением воздушного пространства Румынии российским беспилотником 13 сентября 2025 года», — сообщили представители МИД на сайте ведомства. 

В заявлении МИД Румынии заявили, что 13 сентября на территории страны был замечен якобы российский БПЛА. По утверждению румынской стороны, аппарат находился в национальном воздушном пространстве примерно 50 минут.

Ранее Минобороны Румынии выпустило отдельный доклад, посвященный оценке произошедшего. В документе указывается, что для наблюдения за ситуацией в небе были подняты два румынских истребителя F-16 и два немецких истребителя Eurofighter Typhoon. После мониторинга воздушного пространства беспилотник покинул территорию Румынии и направился в сторону Украины.

