«Путин не соревнуется с оппонентами, он ведет диалог со страной»

19:13 08 декабря 2017 0

Постоянное общение с населением стало фирменным стилем Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В фокусе внимания Владимира Путина в последнее время оказались разные по составу, но обширные и значимые аудитории. Всего за несколько дней президент встретился и с лауреатами конкурса «Семья года», и с инвалидами, и с волонтерами, и с рабочими одного из крупнейших в стране автозаводов.

Почему глава государства решил сегментировать группы поддержки, в чем мудрость такой концепции и какие возможности для маневра он оставляет своим конкурентам — в авторской колонке генерального директора коммуникационного агентства «Actor» Дмитрия Еловского.

Позавчера Владимир Путин сделал историческое заявление, которое важно не столько словами «Я иду на выборы», сколько тем, в каком контексте и месте оно было дано.

Сам фон — празднование 85-летия ГАЗа — говорит, с одной стороны, о том, что президент делает ставку на коммуникацию с конкретными, довольно узкими целевыми аудиториями. В данном случае это рабочие машиностроительной отрасли.

Глава коммуникационного агентства «Actor» считает, что Путин пытается вести диалог со всей страной персональный аккаунт в Facebook Д. Еловского

Однако кампания главы государства, по сути, началась раньше. На встрече с лауреатами конкурса «Семья» Владимир Путин дал четкий сигнал по демографической политике. В первую очередь речь шла о целом пакете необходимых для страны мер.

В Российской государственной специализированной академии искусств президент говорил с инвалидами — огромной целевой аудиторией, которая довольно стабильно голосует, имеет целый список мер господдержки, но подчас не имеет элементарного внимания и сочувствия со стороны общества и чиновников. Инвалиды получили также пакет мер, включая обещание о продолжении программы «Доступная среда».

На форуме добровольцев все ждали объявления, которое позднее случилось на ГАЗе, однако сами добровольцы увидели внимание и снова — пакет важных мер, направленный на помощь их движению.

В целом, Владимир Путин, как и любой опытный политик, никогда не выходит из режима избирательной кампании. Это, кстати, говорит в пользу важности самих выборов в системе российской власти — они явно не воспринимаются руководством страны как нечто несущественное, дежурное и протокольное. Глава государства к выборам готовится и чем ближе день голосования, тем все более интенсивно. Просто эта подготовка выражается не в записи видеообращений, митингах и публичных заявлениях о собственном кандидатстве, а в аккуратном диалоге с теми или иными целевыми аудиториями.

Судя по последним событиям, президент решил максимально сегментировать свои группы поддержки, чтобы дать наиболее точно соответствующий их ожиданиям сигнал. В целом, это логично и соответствует духу времени,

запросу на максимально персональный диалог кандидата с его избирателями, тем более что технологии это сделать позволяют, технологи до управления такой сложной кампанией доросли, а у президента явно есть содержательная повестка для каждой группы.

Такой подход ставит новые вызовы перед другими кандидатами.

Оппонентам Владимира Путина придется либо следовать в фарватере его кампании, так же обращаясь к отдельным аудиториям с содержательным посланием, либо придется сосредоточиться на какой-то одной проблеме, пытаясь сделать из нее основную повестку выборов.

В первом случае сложно главу государства, который уже имеет все рычаги управления, опыт и понятную репутацию руководителя, переиграть, если только не пуститься в самый запредельный популизм. Во втором случае нужен сопоставимый медийный и полевой ресурс, а он у других кандидатов сильно ограничен.

Но мы прекрасно понимаем, что в нынешней кампании Владимир Путин не столько соревнуется со своими оппонентами, сколько ведет диалог со своими избирателями о модернизации политической и экономической системы страны после выборов. Он предлагает новые стратегические направления, либо коррекцию уже существующих и ждет ответа в виде голосования на участках 18 марта. Предположу, что от того, как избиратель ответит, во многом будет зависеть политическая, экономическая и социальная конфигурация всего будущего президентского срока.