Досрочные выборы в Госдуму могут стать единственной возможностью для «Единой России» не растерять свои позиции в новом созыве парламента. Новый рейтинг эффективности депутатов ГД от политологов Дмитрия Гусева и Алексея Мартынова показал: избираемость депутатов от «партии власти» ниже, чем у парламентариев из «Справедливой России» и КПРФ. Перенос выборов поможет «единоросам» выйти из сложного положения.
Политологи Дмитрий Гусев и Алексей Мартынов подготовили десятый выпуск рейтинга депутатов Госдумы, в котором они анализируют полезность парламентариев, и делают прогнозы относительно их переизбираемости. Новый рейтинг оценивает работу народных избранников с апреля по июль, когда страна столкнулась с пандемией коронавируса и готовилась к голосованию по конституционным поправкам.
В докладе отмечается, что «произошел спад рейтингов всех депутатов». Один из авторов рейтинга — Алексей Мартынов — в беседе с агентством объяснил это тем, что не все парламентарии «справились с вызовами пандемии». Так, в предыдущем рейтинге (составлялся до пандемии, с января по март) говорилось, что 201 депутат имеет высокие шансы на избрание в следующий созыв Госдумы. В новом рейтинге (составлялся с апреля по июль) число таких депутатов снизилось до 192.
Одновременно выросло количество депутатов, чья вероятность переизбрания оценивается экспертами как низкая — с 86 в апреле до 94 в июле. Как показывают подсчеты, из 94 депутатов, имеющих низкие шансы на новый депутатский срок, 67 (то есть 63%) представляют «Единую Россию».
Кроме того, судя по рейтингу, избираемость депутатов от «Единой России» в среднем ниже (45% от состава фракции), чем у КПРФ (47%) и «Справедливой России» (50%). У парламентариев от ЛДПР переизбираемость 20%.
Ухудшение позиций депутатов-единороссов может подтолкнуть власти к проведению досрочных выборов в Госдуму ради интересов «Единой России», считает политолог Константин Калачев (весной партия активно выступала за перенос выборов, а единоросс Александр Карелин вносил соответствующую поправку в Конституцию). «Говоря о снижении избираемости депутатов от „Единой России“, можно подвести к выводу, что с выборами с точки зрения интересов ЕР лучше бы поторопиться. Иначе потом можно недобрать какие-то голоса», — отметил он.
По мнению Калачева, выводы исследования совпадают с настроениями в администрации президента РФ: «Рейтинг отражает характер отношений авторов с АП РФ, оба политолога находятся в „обойме“. Я не говорю, что кто-то в администрации президента диктует эти рейтинги, но есть желание [авторов] соответствовать настроению потенциального заказчика».
На один из сценариев, по которому могут пройти досрочные выборы в Госдуму, 16 июля указала глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она заявила о необходимости переноса единого для голосования (ЕДГ) с сентября на другой месяц ради многодневных выборов.
«Перенос ЕДГ на другие даты, например, на март—апрель, когда традиционно подрастают рейтинги власти, или на лето, когда прекращают работу школы — это отличная возможность для власти автоматически перенести и дату выборов в Госдуму-2021 с сентября на более ранний срок без юридических проблем с признанием этих выборов „досрочными“», — отмечает политолог Александр Пожалов. По его словам, желание властей реализовать этот сценарий объясняет «поспешность и стремительность», с которой принимаются «кардинальные поправки» в избирательное законодательство.
Дмитрий Гусев, один из авторов рейтинга, не увидел преимуществ для какой-либо конкретной партии в досрочных выборах: «Все будут находиться примерно в одинаковой ситуации. У всех будет чуть-чуть меньше времени». По словам Мартынова, их исследование показывает, что лучше других к досрочным выборам готова «Справедливая Россия», а «Единая Россия» готова к любому развитию событий.
Несмотря на общий спад рейтингов всех депутатов, среди лидеров исследования изменений немного. Первое место четвертый раз подряд занял председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников (ЕР), публично объяснявший поправки в Конституции перед голосованием 1 июля. На втором месте остался Андрей Макаров (ЕР). С четвертой на третью строчку поднялся Ярослав Нилов (ЛДПР). С седьмой на четвертую позицию переместился Андрей Исаев (ЕР). На пятое место с 16 позиции взлетел единорос Геннадий Онищенко, которого авторы рейтинга называют основным экспертом по вопросам коронавируса. С третьего на седьмое место опустился Вячеслав Никонов (ЕР). Валентина Терешкова, которая в предыдущем рейтинге оказалась в лидерах благодаря инициативе по обнулению сроков действующего президента, упала с пятого места сразу на 33-е.
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