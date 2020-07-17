В досрочных выборах заинтересована «Единая Россия» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Досрочные выборы в Госдуму могут стать единственной возможностью для «Единой России» не растерять свои позиции в новом созыве парламента. Новый рейтинг эффективности депутатов ГД от политологов Дмитрия Гусева и Алексея Мартынова показал: избираемость депутатов от «партии власти» ниже, чем у парламентариев из «Справедливой России» и КПРФ. Перенос выборов поможет «единоросам» выйти из сложного положения.

Политологи Дмитрий Гусев и Алексей Мартынов подготовили десятый выпуск рейтинга депутатов Госдумы, в котором они анализируют полезность парламентариев, и делают прогнозы относительно их переизбираемости. Новый рейтинг оценивает работу народных избранников с апреля по июль, когда страна столкнулась с пандемией коронавируса и готовилась к голосованию по конституционным поправкам.

Алексей Мартынов констатирует, что депутаты не справились с вызовами пандемии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В докладе отмечается, что «произошел спад рейтингов всех депутатов». Один из авторов рейтинга — Алексей Мартынов — в беседе с агентством объяснил это тем, что не все парламентарии «справились с вызовами пандемии». Так, в предыдущем рейтинге (составлялся до пандемии, с января по март) говорилось, что 201 депутат имеет высокие шансы на избрание в следующий созыв Госдумы. В новом рейтинге (составлялся с апреля по июль) число таких депутатов снизилось до 192.

Одновременно выросло количество депутатов, чья вероятность переизбрания оценивается экспертами как низкая — с 86 в апреле до 94 в июле. Как показывают подсчеты, из 94 депутатов, имеющих низкие шансы на новый депутатский срок, 67 (то есть 63%) представляют «Единую Россию».

Кроме того, судя по рейтингу, избираемость депутатов от «Единой России» в среднем ниже (45% от состава фракции), чем у КПРФ (47%) и «Справедливой России» (50%). У парламентариев от ЛДПР переизбираемость 20%.

Ухудшение позиций депутатов-единороссов может подтолкнуть власти к проведению досрочных выборов в Госдуму ради интересов «Единой России», считает политолог Константин Калачев (весной партия активно выступала за перенос выборов, а единоросс Александр Карелин вносил соответствующую поправку в Конституцию). «Говоря о снижении избираемости депутатов от „Единой России“, можно подвести к выводу, что с выборами с точки зрения интересов ЕР лучше бы поторопиться. Иначе потом можно недобрать какие-то голоса», — отметил он.

По данным ВЦИОМ, в последние месяцы электоральный рейтинг ЕР колеблется в районе 33% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По мнению Калачева, выводы исследования совпадают с настроениями в администрации президента РФ: «Рейтинг отражает характер отношений авторов с АП РФ, оба политолога находятся в „обойме“. Я не говорю, что кто-то в администрации президента диктует эти рейтинги, но есть желание [авторов] соответствовать настроению потенциального заказчика».

На один из сценариев, по которому могут пройти досрочные выборы в Госдуму, 16 июля указала глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она заявила о необходимости переноса единого для голосования (ЕДГ) с сентября на другой месяц ради многодневных выборов.

«Перенос ЕДГ на другие даты, например, на март—апрель, когда традиционно подрастают рейтинги власти, или на лето, когда прекращают работу школы — это отличная возможность для власти автоматически перенести и дату выборов в Госдуму-2021 с сентября на более ранний срок без юридических проблем с признанием этих выборов „досрочными“», — отмечает политолог Александр Пожалов. По его словам, желание властей реализовать этот сценарий объясняет «поспешность и стремительность», с которой принимаются «кардинальные поправки» в избирательное законодательство.

Дмитрий Гусев, один из авторов рейтинга, не увидел преимуществ для какой-либо конкретной партии в досрочных выборах: «Все будут находиться примерно в одинаковой ситуации. У всех будет чуть-чуть меньше времени». По словам Мартынова, их исследование показывает, что лучше других к досрочным выборам готова «Справедливая Россия», а «Единая Россия» готова к любому развитию событий.

В рейтинге депутатов ГД сильно сдала Валентина Терешкова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Несмотря на общий спад рейтингов всех депутатов, среди лидеров исследования изменений немного. Первое место четвертый раз подряд занял председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников (ЕР), публично объяснявший поправки в Конституции перед голосованием 1 июля. На втором месте остался Андрей Макаров (ЕР). С четвертой на третью строчку поднялся Ярослав Нилов (ЛДПР). С седьмой на четвертую позицию переместился Андрей Исаев (ЕР). На пятое место с 16 позиции взлетел единорос Геннадий Онищенко, которого авторы рейтинга называют основным экспертом по вопросам коронавируса. С третьего на седьмое место опустился Вячеслав Никонов (ЕР). Валентина Терешкова, которая в предыдущем рейтинге оказалась в лидерах благодаря инициативе по обнулению сроков действующего президента, упала с пятого места сразу на 33-е.

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