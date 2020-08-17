Заместитель Собянина в сентябре подставит шефа как год назад

В 2019 году муниципальные депутаты смогли вывести москвичей на протесты Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

Правительство Москвы повторяет ошибку выборов в Мосгордуму 2019 года. На запланированные 13 сентября довыборы депутатов в двух муниципальных образованиях столицы не заявлен ни один кандидат от «Единой России». В прошлом году такая технология уже привела к провалу партии власти, а в этот раз позволит оппозиции усилиться в преддверии выборов в Госдуму 2021 года, говорят эксперты.

Так, в Марьино за два свободных места будут биться 12 зарегистрированных участников, четверо из которых представляют КПРФ, один — ЛДПР, еще семь — самовыдвиженцы. В Бабушкинском МО из 13 зарегистрированных кандидатов двое выдвигаются от КПРФ, двое — от «Справедливой России», один — от ЛДПР, один — от «Яблока» и еще семь — самостоятельно.

Кандидаты скрывают от избирателей, что их поддерживает ЕР и московская власть Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Конкуренция ожидается серьезная. Для сравнения, в 2017 году во время полноценных выборов в советы депутатов на один мандат в Марьино претендовали пять человек, а в Бабушкинском — четыре. К тому же представители оппозиционных партий считают, что ЕР и правительство Москвы оказывают скрытую поддержку части самовыдвиженцев. Кандидат в депутаты Бабушкинского МО от «Справедливой России» Никита Янковой в разговоре с URA.RU отнес к их числу пятерых своих конкурентов, не называя конкретных фамилий. В то же время источник URA.RU в «Яблоке» связывал с властью только двух самовыдвиженцев в Бабушкинском МО — гендиректора ООО «Комплексное обслуживание района» Лидию Киселеву (в 2008 году выдвигалась на аналогичные выборы от ЕР) и военнослужащего Илью Лифанцева.

Участник довыборов в Марьино Сергей Козадаев (ЛДПР) заявил URA.RU о двух кандидатах, имеющих поддержку от «Единой России» и правительства Москвы. Он не стал называть их фамилии, но описал род деятельности — «руководитель детской клиники» и «человек, связанный с детским спортом». Под это описание среди всех кандидатов больше всего попадают заведующая филиалом московской ДГП №148 Галина Андреева и методист кафедры мобилизационной подготовки Учебно-методического центра по гражданской обороне Москвы Сергей Смирнов.

Провластные избиратели могут запутаться среди самовыдвиженцев Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

«В целом это показывает отношение народа к действующей партии власти. Люди стесняются выдвигаться от нее», — заявил URA.RU Никита Янковой. Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов подтвердил, что нынешний рейтинг «Единой России» (30% по данным фонда «Общественное мнение») делает выдвижение кандидатов от партии рискованным: «Могу предположить, что на волне активного освещения протестных движений кандидатам сейчас тактически не очень выгодно брать на себя ответственность за партийную принадлежность».

Технология, когда кандидаты скрывают свою принадлежность к «Единой России» и к команде мэра Москвы Сергея Собянина уже испытывалась на выборах в Мосгордуму в 2019 году. Тогда из 26 победивших самовыдвиженцев 19 в итоге вошли во фракцию «Единой России». Но общий итог был провальным для власти. Оппозиция получила 20 из 45 мандатов (13 — КПРФ, 4 — «Яблоко», 3 — СР), хотя в предыдущем созыве располагала лишь семью. Для простого большинства единороссам теперь необходима поддержка лояльного по отношению к мэрии блока «Моя Москва».

После выборов эксперты говорили о провале работы политического блока правительства Москвы, который контролировал ход избирательной кампании (возглавляет вице-мэр Наталья Сергунина). «Ведомости» также сообщали о нескольких совещаниях с участием представителей администрации президента, на которых выбранная технология была признана ошибочной. Политолог Роман Ларионов не исключает, что на довыборах муниципальных депутатов история может повториться. Он объяснил, что

запутывать избирателей не было смысла, учитывая, что электорат Марьино и Бабушкинского МО не самый оппозиционный — действующие советы депутатов здесь полностью состоят из членов и сторонников «Единой России».

«Риск здесь вполне очевиден. Участника выборов важно маркировать как кандидата от власти для избирателей, ориентированных на ее поддержку. Таких в Москве около 20%, это ядро, которое автоматически голосует за системного кандидата. Самый простой способ маркировки — заводить кандидатов от партии власти. Если этого не делать, то избирателям становится не очевидно, кто кандидат от власти. Они оказываются дезориентированы и вообще не приходят на голосование», — полагает Ларионов.

В результате оппозиция имеет шансы не только забрать 4 мандата и победить со 100% результатом, но и получить дополнительное усиление в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году. Политолог Сергей Поляков в разговоре с URA.RU объяснил, что в 2017 году из-за «отсутствия региональной и федеральной политики» в муниципальные депутаты избралось много активных граждан, которые смогли повлиять на ход выборов в Мосгордуму-2019. Тогда блок независимых кандидатов от непарламентской оппозиции почти наполовину был сколочен из мундепутатов (8 из 19). Отказ в регистрации оппозиционеров привел к масштабным митингам. А в их поддержку выступили еще 100 представителей муниципальных советов.

«В 2017 году в муниципальные депутаты пришли люди, которые стали говорить не о лавочках и мусорках, а о региональной политике. Если посмотреть внимательно, то муниципальные депутаты стали в Москве той силой, которая еще и устроила кампанию против конституционных поправок — на днях было заведено уголовное дело против Юлии Галяминой [Тимирязевский район], организовавшей движение „Нет!“ — сказал URA.RU Поляков. ­— Между муниципальным депутатом и депутатом Госдумы — огромная пропасть. Но произошел разрыв шаблонов. Муниципальные депутаты становятся заметными политиками, и муниципальные советы могут стать для них неплохим плацдармом для выдвижения в Госдуму».

Журналист URA.RU направил запросы в пресс-службы московского реготделения «Единой России» и правительства Москвы, ответ на момент публикации не поступил.