Дмитриев призвал снизить ключевую ставку

В России необходимо снизить ключевую ставку, так как ее текущий уровень остается высоким и препятствует инвестиционной активности компаний. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Ключевая ставка в России еще достаточно высока, важно ее дальнейшее снижение. Сегодня многим компаниям выгоднее держать средства на депозитах, а не инвестировать в развитие», — заявил Дмитриев в интервью «России 24».
Ранее глава РСПП Александр Шохин заявил, что ключевую ставку необходимо снизить до 10-12%, чтобы бизнесу активнее начать реализовывать инвестиционные проекты. По его словам, снижение ставки до 17% было недостаточным, идеальным уровнем является ставка ниже 10%.
