Володин поставил Латвию в один ряд с нацистской Германией

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что действия властей Латвии по отношению к российским гражданам сравнимы с политикой нацистской Германии, сообщает пресс-служба Госдумы. По его словам, Россия не простит дискриминацию организованную властями Латвии.
«Латвия действиями в отношении граждан РФ встает на путь нацистской Германии, политикам других стран пора просыпаться», — цитирует спикера сообщение пресс-службы. Он также добавил, что Россия не простит такое решение латвийских властей.
В Госдуме отмечают, что рассчитывают на реакцию Европарламента и политиков ЕС. Российская сторона требует прекратить дискриминацию своих граждан и занять жесткую позицию в защиту их прав. Володин напомнил, что парламент уже направил соответствующее заявление европейским коллегам и ожидает официального ответа.
Ранее власти Латвии обязали более 800 граждан России покинуть территорию страны до 11 октября 2025 года. Россиянам, проживающим в республике на основании временного вида на жительство, было предложено получить статус постоянного жителя Евросоюза, однако для этого необходимо сдать экзамен по латышскому языку и пройти дополнительную процедуру анкетирования.
