Володин поставил Латвию в один ряд с нацистской Германией

Володин: Россия не должна прощать дискриминацию россиян в Латвии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Володин рассчитывает на международную реакцию
Володин рассчитывает на международную реакцию Фото:

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что действия властей Латвии по отношению к российским гражданам сравнимы с политикой нацистской Германии, сообщает пресс-служба Госдумы. По его словам, Россия не простит дискриминацию организованную властями Латвии.

«Латвия действиями в отношении граждан РФ встает на путь нацистской Германии, политикам других стран пора просыпаться», — цитирует спикера сообщение пресс-службы. Он также добавил, что Россия не простит такое решение латвийских властей.

В Госдуме отмечают, что рассчитывают на реакцию Европарламента и политиков ЕС. Российская сторона требует прекратить дискриминацию своих граждан и занять жесткую позицию в защиту их прав. Володин напомнил, что парламент уже направил соответствующее заявление европейским коллегам и ожидает официального ответа.

Ранее власти Латвии обязали более 800 граждан России покинуть территорию страны до 11 октября 2025 года. Россиянам, проживающим в республике на основании временного вида на жительство, было предложено получить статус постоянного жителя Евросоюза, однако для этого необходимо сдать экзамен по латышскому языку и пройти дополнительную процедуру анкетирования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что действия властей Латвии по отношению к российским гражданам сравнимы с политикой нацистской Германии, сообщает пресс-служба Госдумы. По его словам, Россия не простит дискриминацию организованную властями Латвии. «Латвия действиями в отношении граждан РФ встает на путь нацистской Германии, политикам других стран пора просыпаться», — цитирует спикера сообщение пресс-службы. Он также добавил, что Россия не простит такое решение латвийских властей. В Госдуме отмечают, что рассчитывают на реакцию Европарламента и политиков ЕС. Российская сторона требует прекратить дискриминацию своих граждан и занять жесткую позицию в защиту их прав. Володин напомнил, что парламент уже направил соответствующее заявление европейским коллегам и ожидает официального ответа. Ранее власти Латвии обязали более 800 граждан России покинуть территорию страны до 11 октября 2025 года. Россиянам, проживающим в республике на основании временного вида на жительство, было предложено получить статус постоянного жителя Евросоюза, однако для этого необходимо сдать экзамен по латышскому языку и пройти дополнительную процедуру анкетирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...