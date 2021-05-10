Новая платформа «Винзавода» и клип Noize MC

Музыкант Иван Алексеев (Noize MC) выпустил новый клип на стихи Мандельштама с языческими мотивами Фото: Владимир Андреев

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Праздники закончились, а это значит, что пора возвращаться в рабочий режим и прежний распорядок дня. Чтобы сделать это было легче и приятнее мы вновь собрали для вас несколько увлекательных событий онлайна: от новой музыки до компьютерных игр. Подробнее — в Афише URA.RU на вторник.

Что сделать утром

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А для бодрости и вдохновения можно посмотреть последний клип российского хип-хоп-исполнителя Noize MC «Век-волкодав», написанного по стихотворению Осипа Мандельштама «За гремучую доблесть грядущих веков». Сингл стал частью трибьют-альбома «Сохрани мою речь навсегда» на стихи Мандельштама, записанного к 130-летию поэта. Помимо нее, в релиз вошли еще 20 песен от современных музыкантов. В создании релиза приняли участие Oxxxymiron, Shortparis, IOWA, «Свидание», Леонид Агутин, OQJAV и другие.

Что сделать днем

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Что сделать вечером

Поиграем в легендарную игру. У Hitman 3 выходит новая часть под названием «Гордыня». До того выходила «Жадность», что является отсылкой к семи смертным грехам. Релиз «Гордыни» состоится 10 мая. В игре появится специальный серебряный костюм, снайперская винтовка и клинок. События второго греха развернутся в Чунцине. Позже выйдут главы про алчность, похоть, гнев, лень и зависть.

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