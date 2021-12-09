Губернаторы запустили соревнование за новую элиту России

Особые надежды — на молодежь

09 декабря 2021 в 22:29 Размер текста - 17 +

Руководители регионов нашли способ остановить «утечку мозгов» в Москву и за границу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главы российских регионов запустили соревнование за молодых ученых. С их помощью губернаторы намерены сделать свои территории привлекательными для бизнеса и остановить отток самых успешных жителей в Москву, Санкт-Петербург и за границу. Своим опытом главы регионов и представители университетов поделились 9 декабря на Конгрессе молодых ученых — одном из главных событий Года науки и технологий, объявленного по инициативе президента Владимира Путина. Сам глава государства встретился с молодыми учеными в первый день конгресса, 8 декабря. Там Путин рассказал, что Россия будет бороться с санкциями с помощью науки и исследований, поскольку это вопрос суверенитета, конкуренции и развития страны. В образовательном центре «Сириус» 8—10 декабря обсуждают будущее науки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохранение и развитие научного потенциала в регионах стало одной из важнейших тем Конгресса молодых ученых на второй день его проведения, 9 декабря. Один из главных выводов сделал вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин: бизнес приходит в регионы, где развивается наука. «Когда мы стали помогать науке, к нам стал чаще приходить бизнес. Инвесторы готовы вкладываться, когда для них созданы полезные продукты. Надо чувствовать потребности бизнеса и создавать под это научную базу. Сейчас будут выстреливать профессии на стыке химии и инженерии, традиционной биологии и синтетической», — поделился чиновник. При этом он считает, что ученых мало просто «кормить грантами» — они и так их «получают за любое шевеление». Поскольку наука развивает регионы, то субъекты должны конкурировать за молодых ученых, уверен заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков. Как вариант он предложил им создание молодежных научных центров. «Причем еще на этапе создания подобных площадок надо обсуждать их концепции с молодежью. У молодых ребят есть такой запрос, что если что-то для них делается, то должно быть с их участием», — отметил он. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил создать молодым ученым комфортные условия на местах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Молодым ученым должно быть комфортно жить и учиться, соглашается губернатор Новосибирской области Андрей Травников. «Рецепт того, как сохранить молодежь в регионах — это интересная инфраструктура. А под нее нужны большие задачи. Например, если региональный научный центр работает в области борьбы с коронавирусом по федеральному заказу, молодые ученые в него поедут из других городов и даже стран», — уверен глава региона. Замгубернатора Томской области Людмила Огородова считает, что в регионах нужно создавать единые кампусы из разных вузов, учитывая требования самих студентов к его инфраструктуре. «Мы общались с иностранными студентами, у них есть запрос на изучение энергоэффективности и искусственного интеллекта в России. Но они также сказали о своих требованиях к кампусам — должны быть, например, теплые переходы, арт-объекты и возможность для творчества, даже если ты — математик», — считает эксперт. Одна из идей чиновников — создавать в регионах единые кампусы из разных вузов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти запустили дискуссию о том, как сохранить молодых ученых, поскольку финансирование передовых разработок в субъектах создаст новую научную элиту, которая ускорит развитие экономики этих же регионов, объяснил URA.RU доцент кафедры политэкономии экономического факультета МГУ, кандидат экономических наук Максим Чирков. «В регионах есть свои „фишки“ для молодых ученых, которые нужно уметь „вкусно“ им преподнести. Тут задача губернаторов. Это, в свою очередь, подтолкнет инвестиции и приток денег в субъекты», — резюмировал экономист. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Главы российских регионов запустили соревнование за молодых ученых. С их помощью губернаторы намерены сделать свои территории привлекательными для бизнеса и остановить отток самых успешных жителей в Москву, Санкт-Петербург и за границу. Своим опытом главы регионов и представители университетов поделились 9 декабря на Конгрессе молодых ученых — одном из главных событий Года науки и технологий, объявленного по инициативе президента Владимира Путина. Сам глава государства встретился с молодыми учеными в первый день конгресса, 8 декабря. Там Путин рассказал, что Россия будет бороться с санкциями с помощью науки и исследований, поскольку это вопрос суверенитета, конкуренции и развития страны. Сохранение и развитие научного потенциала в регионах стало одной из важнейших тем Конгресса молодых ученых на второй день его проведения, 9 декабря. Один из главных выводов сделал вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин: бизнес приходит в регионы, где развивается наука. «Когда мы стали помогать науке, к нам стал чаще приходить бизнес. Инвесторы готовы вкладываться, когда для них созданы полезные продукты. Надо чувствовать потребности бизнеса и создавать под это научную базу. Сейчас будут выстреливать профессии на стыке химии и инженерии, традиционной биологии и синтетической», — поделился чиновник. При этом он считает, что ученых мало просто «кормить грантами» — они и так их «получают за любое шевеление». Поскольку наука развивает регионы, то субъекты должны конкурировать за молодых ученых, уверен заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков. Как вариант он предложил им создание молодежных научных центров. «Причем еще на этапе создания подобных площадок надо обсуждать их концепции с молодежью. У молодых ребят есть такой запрос, что если что-то для них делается, то должно быть с их участием», — отметил он. Молодым ученым должно быть комфортно жить и учиться, соглашается губернатор Новосибирской области Андрей Травников. «Рецепт того, как сохранить молодежь в регионах — это интересная инфраструктура. А под нее нужны большие задачи. Например, если региональный научный центр работает в области борьбы с коронавирусом по федеральному заказу, молодые ученые в него поедут из других городов и даже стран», — уверен глава региона. Замгубернатора Томской области Людмила Огородова считает, что в регионах нужно создавать единые кампусы из разных вузов, учитывая требования самих студентов к его инфраструктуре. «Мы общались с иностранными студентами, у них есть запрос на изучение энергоэффективности и искусственного интеллекта в России. Но они также сказали о своих требованиях к кампусам — должны быть, например, теплые переходы, арт-объекты и возможность для творчества, даже если ты — математик», — считает эксперт. Власти запустили дискуссию о том, как сохранить молодых ученых, поскольку финансирование передовых разработок в субъектах создаст новую научную элиту, которая ускорит развитие экономики этих же регионов, объяснил URA.RU доцент кафедры политэкономии экономического факультета МГУ, кандидат экономических наук Максим Чирков. «В регионах есть свои „фишки“ для молодых ученых, которые нужно уметь „вкусно“ им преподнести. Тут задача губернаторов. Это, в свою очередь, подтолкнет инвестиции и приток денег в субъекты», — резюмировал экономист.