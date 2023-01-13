Что нужно иметь при себе военнослужащему в случае ранения

Рассказ бойца, пострадавшего в ходе спецоперации

13 января 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

Раненому обязательно нужно иметь с собой сим-карту и документы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащему на случай ранения необходимо иметь с собой российскую и донбасскую сим-карты, какой-то документ или бумажку с именем и фамилией, номером части, чтобы его можно было опознать без посторонней помощи. Помимо этого, хорошо иметь смену белья. Об этом URA.RU рассказал раненый в ходе спецоперации мобилизованный Никита Третьяков. — Какие вещи необходимо иметь при себе раненому? Военнослужащему необходимо иметь при себе документ, чтобы в случае сильного ранения его могли опознать в госпитале Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — Пока с тобой это не произойдет, нет понимания, что военнослужащему необходимо брать с собой на случай ранения. Важно иметь российскую и донбасскую сим-карты в кармашке потайном, какой-то документ или бумажку, на которой будет написан номер или код подразделения, имя, фамилия, номер части, телефон командира, чтобы тебя можно было опознать без посторонней помощи. Иногда военнослужащие в тяжелом состоянии поступают и не могут назвать номер части. А это важная информация для медиков, чтобы они понимали, куда прикрепить раненого. Помимо этого, хорошо иметь смену белья. Иначе ты остаешься без связи, без денег, а лечение может занимать долгое время. Все думают, что это их обойдет стороной, поэтому такими вещами пренебрегают. — Почему важно иметь разные сим-карты? Самое сложное после выписки из госпиталя — понять, как добраться в свое подразделние Фото: Михаил Калянов © URA.RU — В новых регионах РФ ловит только донбасская сим-карта, в остальных регионах страны наоборот, она уже не ловит. Никто не знает заранее, в какой госпиталь попадет, лучше иметь обе. Пусть будут в обложке военного билета. Очнулся, симку вставил, у тебя есть связь с твоими товарищами и штабными. Потому что перед теми, кто выписывается, встает следующая проблема — понять как доехать к себе в подразделение. Если три-четыре недели провел в госпитале, потом сложно понять, где твоя часть. Обратная доставка — это довольно трудное мероприятие. На направлении работает много подразделений, надо понимать, как добраться к своим. Из госпиталя тебя могут доставить только в ближайший к расположению крупный населенный пункт. Дальше добираешься сам. Поэтому важно иметь связь, чтобы тебя встретили. Личные вещи раненого солдата, которые остались в расположении, в случае переброски могут забрать с собой на новые позиции его боевые товарищи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ? А все твои личные вещи, которые в расположении остались, они куда деваются? ? Я очень надеюсь, что мои ребята возьмут их с собой, когда их будут выводить из того района, где мы работали — на первой линии на передке. Если будут передислоцироваться, я надеюсь, что вывезут. Но конечно есть вероятность, что что-то будет утрачено. Что скрывать, у многих обмундирование и экипировка свои. Начиная от прицелов, заканчивая бронежилетами и прочим. И, конечно, с собой тебе этого никто не даст взять. На эвакуацию ты едешь без брони, оружие оставляешь на позиции. Ты только в том, в чем был одет, ну и то, что у тебя было в карманах, если это не боеприпасы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военнослужащему на случай ранения необходимо иметь с собой российскую и донбасскую сим-карты, какой-то документ или бумажку с именем и фамилией, номером части, чтобы его можно было опознать без посторонней помощи. Помимо этого, хорошо иметь смену белья. Об этом URA.RU рассказал раненый в ходе спецоперации мобилизованный Никита Третьяков. — Какие вещи необходимо иметь при себе раненому? — Пока с тобой это не произойдет, нет понимания, что военнослужащему необходимо брать с собой на случай ранения. Важно иметь российскую и донбасскую сим-карты в кармашке потайном, какой-то документ или бумажку, на которой будет написан номер или код подразделения, имя, фамилия, номер части, телефон командира, чтобы тебя можно было опознать без посторонней помощи. Иногда военнослужащие в тяжелом состоянии поступают и не могут назвать номер части. А это важная информация для медиков, чтобы они понимали, куда прикрепить раненого. Помимо этого, хорошо иметь смену белья. Иначе ты остаешься без связи, без денег, а лечение может занимать долгое время. Все думают, что это их обойдет стороной, поэтому такими вещами пренебрегают. — Почему важно иметь разные сим-карты? — В новых регионах РФ ловит только донбасская сим-карта, в остальных регионах страны наоборот, она уже не ловит. Никто не знает заранее, в какой госпиталь попадет, лучше иметь обе. Пусть будут в обложке военного билета. Очнулся, симку вставил, у тебя есть связь с твоими товарищами и штабными. Потому что перед теми, кто выписывается, встает следующая проблема — понять как доехать к себе в подразделение. Если три-четыре недели провел в госпитале, потом сложно понять, где твоя часть. Обратная доставка — это довольно трудное мероприятие. На направлении работает много подразделений, надо понимать, как добраться к своим. Из госпиталя тебя могут доставить только в ближайший к расположению крупный населенный пункт. Дальше добираешься сам. Поэтому важно иметь связь, чтобы тебя встретили. ? А все твои личные вещи, которые в расположении остались, они куда деваются? ? Я очень надеюсь, что мои ребята возьмут их с собой, когда их будут выводить из того района, где мы работали — на первой линии на передке. Если будут передислоцироваться, я надеюсь, что вывезут. Но конечно есть вероятность, что что-то будет утрачено. Что скрывать, у многих обмундирование и экипировка свои. Начиная от прицелов, заканчивая бронежилетами и прочим. И, конечно, с собой тебе этого никто не даст взять. На эвакуацию ты едешь без брони, оружие оставляешь на позиции. Ты только в том, в чем был одет, ну и то, что у тебя было в карманах, если это не боеприпасы.