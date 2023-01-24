У Москвы, Петербурга, Сочи и Крыма появились конкуренты

Путин показал губернаторам, на чем можно хорошо зарабатывать

24 января 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин показал губернаторам, на чем можно хорошо заработать Фото: kremlin.ru Внутренний туризм для регионов способен стать отраслью, на которой можно хорошо зарабатывать. Этот посыл губернаторам заключался в словах президента РФ Владимира Путина на совещании с правительством, посвященном развитию отрасли, 24 января, пояснили URA.RU эксперты. По их словам, власти готовы помогать и вместе с бизнесом вкладывать деньги в инфраструктуру, логистику, чтобы жители страны могли добраться не только до Москвы и Петербурга, Сочи и Крыма, но и насладиться отдаленными уголками России. Это совещание стало первым после упразднения Ростуризма и передачи его функций в Минэкономразвития России. Глава ведомства Максим Решетников, по сути, представил президенту Путину первые наработки и предложения, как стимулировать развитие внутреннего туризма. Глава Минэка Максим Решетников за пару месяцев придумал, как стимулировать развитие туристической отрасли Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам министра, у россиян есть «повышенный спрос на путешествиям по стране». И, несмотря на закрытые южные аэропорты, внутренний туризм почти достиг доковидного уровня. Во многом это стало возможно благодаря программе туристического кешбэка. Особую роль играет развитие инфраструктуры. Как отметил Решетников, к этой программе уже подключились 63 региона страны, а объем финансирования составил около 14 млрд рублей. «Стоит задача — активнее готовить земельные участки для строительства гостиниц и кемпингов», — заявил глава Минэка. Проблемой внутреннего туризма остается нехватка номерного фонда. Решать ее, по словам Решетникова, планируется, например, за счет строительства модульных гостиниц. Они окупаются всего за год, поэтому интерес бизнеса к ним растет. Тем более что государство субсидирует часть затрат. «Мы ориентируемся на два сегмента: небольшие семейные отели — до 15 номеров, и крупные гостиницы с размещением на их территории модульных», — пояснил министр. Дальний Восток — одно из главных направлений развития туризма Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти обещают поддержку малому бизнесу, предоставляющему услуги по размещению отдыхающих. Речь идет про «дешевые» кредиты. При этом ориентир — не на пятизвездочные, а на четырех- и скорее на трехзвездочные гостиницы — массовый сегмент. Министр природных ресурсов Александр Козлов рассказал о планах развивать туризм на особо охраняемых природных территориях, где главное — не просто построить инфраструктуру и привлечь гостей, а не нанести вреда этим местам. Прежде всего, речь идет о Дальнем Востоке и Сибири. «Камчатка, Сахалин, Приморье — уникальные маршруты, ни с чем не сравнимые. Нужно уделять внимание этим направлениям, обустраивать особо охраняемые территории», — убежден Владимир Путин. Путешествия внутри страны — это деньги в экономику регионов, а людям — здоровье и впечатления, убежден президент Фото: Сергей Русанов © URA.RU По словам президента, развитие внутреннего туризма — важный вопрос «с экономической и социальной точки зрения». «Он важен и с точки зрения здравоохранения: летний отдых положительно сказывается на здоровье граждан, особенно на детях. Очень важно, чтобы все, о чем мы говорили, было согласовано внутри правительства, не вызывало никаких межведомственных разногласий и было наполнено финансовым обеспечением», — подчеркнул Путин. Развитию внутреннего туризма президент в последнее время уделяет повышенное внимание. В сентябре 2022 года в рамках Восточного экономического форума Путин провел заседание президиума Госсовета по этой теме. По его итогам глава государства подписал 59 поручений правительству. Возможности для отдыха должны быть разнообразными — каждому по душе Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ноябре Путин ездил в Тверскую область, где строится туристический кластер «Завидово». И именно этот проект фактически был презентован как пример того, чем привлечь отдыхающих в регион, где нет моря и который не носит столичного статуса. И тогда, и сегодня Путин говорил прежде всего о доступности туризма для большого числа россиян и о создании для этого качественной инфраструктуры и логистики. Развитие именно внутреннего туризма — это всемирная практика, пояснил URA.RU вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. «Это касается и крупных туристских держав — Франции, Испании, Америки и т. д. Ведь средства остаются в стране, инфраструктура развивается внутри страны. Более 80% россиян отдыхают внутри страны, и им нужно создать условия и дать возможность отдыхать. Многие вообще никуда не ездят. Поэтому встреча у президента скорректировала векторы развития внутреннего туризма. Результат нужен не через 10 лет, и принятые решения должны дать быстрый результат», — отметил Барзыкин. Озеро Байкал давно стало одной из визитных карточек России Фото: unsplash.com / Simon Matzinger По словам исполнительного директора Института региональных проблем Натальи Линдигрин, востребованность внутренних туристических направлений возрастает в условиях внешнего давления и лишения возможности посещать западные страны. «Зарубежному туризму должна быть достойная альтернатива. И создание таких условий вполне логично на повестке дня у власти как федеральной, так и региональной. Отдельное внимание к этому вопросу президента говорит о том, что вопрос должен решаться», — полагает политолог. Туризм — одна из сфер внутреннего потребительского рынка, объяснил URA.RU исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Это то, что крайне необходимо в условиях ограничения роста экономики. Это огромная сфера, запустив которую, можно вытягивать и другие сферы индустрии услуг — кафе, гостиницы, транспорт. Если вопросы с инфраструктурой и логистикой удастся решить за несколько лет, люди поедут и на Дальний Восток, и на Байкал. Сейчас поток сдерживают дорогие билеты и отсутствие качественных гостиниц. И здесь власти борются за массового туриста, в том числе тех, кому ограничен выезд за границу (госслужащие, силовики), но кто готов платить за достойный отдых», — убежден Кузнецов. Статья по теме Путин нашел для россиян замену отдыху в Европе Для многих регионов внутренний туризм может стать «новой нефтью», полагает гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «В сложившихся условиях, когда экономику приходится переформатировать, нужно понимать, что внутренний туризм — это очень большой и дорогой кусок. Но пока люди по-прежнему ездят на Черное море и в крупные города. А чтобы развивать эту сферу, нужно серьезное вмешательство правительства и лично президента Путина в части стоимости авиабилетов, субсидий и льготных кредитов на строительство инфраструктуры. Без это внутренний туризм никогда не станет полноценной отраслью», — резюмировал Гращенков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Внутренний туризм для регионов способен стать отраслью, на которой можно хорошо зарабатывать. Этот посыл губернаторам заключался в словах президента РФ Владимира Путина на совещании с правительством, посвященном развитию отрасли, 24 января, пояснили URA.RU эксперты. По их словам, власти готовы помогать и вместе с бизнесом вкладывать деньги в инфраструктуру, логистику, чтобы жители страны могли добраться не только до Москвы и Петербурга, Сочи и Крыма, но и насладиться отдаленными уголками России. Это совещание стало первым после упразднения Ростуризма и передачи его функций в Минэкономразвития России. Глава ведомства Максим Решетников, по сути, представил президенту Путину первые наработки и предложения, как стимулировать развитие внутреннего туризма. По словам министра, у россиян есть «повышенный спрос на путешествиям по стране». И, несмотря на закрытые южные аэропорты, внутренний туризм почти достиг доковидного уровня. Во многом это стало возможно благодаря программе туристического кешбэка. Особую роль играет развитие инфраструктуры. Как отметил Решетников, к этой программе уже подключились 63 региона страны, а объем финансирования составил около 14 млрд рублей. «Стоит задача — активнее готовить земельные участки для строительства гостиниц и кемпингов», — заявил глава Минэка. Проблемой внутреннего туризма остается нехватка номерного фонда. Решать ее, по словам Решетникова, планируется, например, за счет строительства модульных гостиниц. Они окупаются всего за год, поэтому интерес бизнеса к ним растет. Тем более что государство субсидирует часть затрат. «Мы ориентируемся на два сегмента: небольшие семейные отели — до 15 номеров, и крупные гостиницы с размещением на их территории модульных», — пояснил министр. Власти обещают поддержку малому бизнесу, предоставляющему услуги по размещению отдыхающих. Речь идет про «дешевые» кредиты. При этом ориентир — не на пятизвездочные, а на четырех- и скорее на трехзвездочные гостиницы — массовый сегмент. Министр природных ресурсов Александр Козлов рассказал о планах развивать туризм на особо охраняемых природных территориях, где главное — не просто построить инфраструктуру и привлечь гостей, а не нанести вреда этим местам. Прежде всего, речь идет о Дальнем Востоке и Сибири. «Камчатка, Сахалин, Приморье — уникальные маршруты, ни с чем не сравнимые. Нужно уделять внимание этим направлениям, обустраивать особо охраняемые территории», — убежден Владимир Путин. По словам президента, развитие внутреннего туризма — важный вопрос «с экономической и социальной точки зрения». «Он важен и с точки зрения здравоохранения: летний отдых положительно сказывается на здоровье граждан, особенно на детях. Очень важно, чтобы все, о чем мы говорили, было согласовано внутри правительства, не вызывало никаких межведомственных разногласий и было наполнено финансовым обеспечением», — подчеркнул Путин. Развитию внутреннего туризма президент в последнее время уделяет повышенное внимание. В сентябре 2022 года в рамках Восточного экономического форума Путин провел заседание президиума Госсовета по этой теме. По его итогам глава государства подписал 59 поручений правительству. В ноябре Путин ездил в Тверскую область, где строится туристический кластер «Завидово». И именно этот проект фактически был презентован как пример того, чем привлечь отдыхающих в регион, где нет моря и который не носит столичного статуса. И тогда, и сегодня Путин говорил прежде всего о доступности туризма для большого числа россиян и о создании для этого качественной инфраструктуры и логистики. Развитие именно внутреннего туризма — это всемирная практика, пояснил URA.RU вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. «Это касается и крупных туристских держав — Франции, Испании, Америки и т. д. Ведь средства остаются в стране, инфраструктура развивается внутри страны. Более 80% россиян отдыхают внутри страны, и им нужно создать условия и дать возможность отдыхать. По словам исполнительного директора Института региональных проблем Натальи Линдигрин, востребованность внутренних туристических направлений возрастает в условиях внешнего давления и лишения возможности посещать западные страны. «Зарубежному туризму должна быть достойная альтернатива. И создание таких условий вполне логично на повестке дня у власти как федеральной, так и региональной. Отдельное внимание к этому вопросу президента говорит о том, что вопрос должен решаться», — полагает политолог. Туризм — одна из сфер внутреннего потребительского рынка, объяснил URA.RU исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Это то, что крайне необходимо в условиях ограничения роста экономики. Это огромная сфера, запустив которую, можно вытягивать и другие сферы индустрии услуг — кафе, гостиницы, транспорт. Если вопросы с инфраструктурой и логистикой удастся решить за несколько лет, люди поедут и на Дальний Восток, и на Байкал. Для многих регионов внутренний туризм может стать «новой нефтью», полагает гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «В сложившихся условиях, когда экономику приходится переформатировать, нужно понимать, что внутренний туризм — это очень большой и дорогой кусок. Но пока люди по-прежнему ездят на Черное море и в крупные города. А чтобы развивать эту сферу, нужно серьезное вмешательство правительства и лично президента Путина в части стоимости авиабилетов, субсидий и льготных кредитов на строительство инфраструктуры. Без это внутренний туризм никогда не станет полноценной отраслью», — резюмировал Гращенков.