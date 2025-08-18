Предстоящая встреча Зеленского и Трампа стала причиной скандала в политических кругах Польши

Ответственность за отсутствие польского представителя на встрече президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа в Вашингтоне лежит на министре иностранных дел Польши Радославе Сикорском. Об этом в соцсетях сообщил глава Бюро по международной политике при администрации польского президента Марчин Пшидач.
«Информирую, что обсуждение участия в совместном с Владимиром Зеленским визите так называемой коалиции желающих в США проходило с участием, в частности, Радослава Сикорского. Министр иностранных дел Республики Польша не заявил о готовности Польши принять участие в этом визите», — написал Пшидач в соцсети X.
Политик также отметил, что в настоящее время для президента республики Кароля Навроцкого основным приоритетом является подготовка к его первому официальному визиту в Соединенные Штаты. Он запланирован на 3 сентября.
Помимо этого, между Навроцким, его администрацией и Министерством иностранных дел Польши возникли разногласия относительно того, кто именно — Владимир Зеленский или Дональд Трамп — пригласил европейских лидеров на встречу в Вашингтоне. Сикорский обратил внимание на то, что приглашения в Белый дом обычно исходят от американского президента, а переговоры, назначенные на 18 августа, должны пройти в формате, аналогичном прежним телеконференциям Трампа с европейскими лидерами до и после саммита России и США на Аляске. В тех обсуждениях Польшу представлял президент страны, подчеркнул дипломат. В свою очередь, Кароль Навроцкий заявил, что приглашения европейским лидерам на встречу в Белом доме направлял именно Зеленский, а не Трамп.
Встреча президентов США и Украины состоится 18 августа. По предварительным данным, начало саммита запланировано на 22:30 (мск). Двусторонняя встреча Трампа и Зеленского начнется в 20:15 мск, после чего будет многосторонняя встреча с участием лидеров ЕС. Вместе с президентом Украины на встречу с американским лидером отправились президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О своих планах принять участие во встрече сообщила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Саммит стартует ориентировочно в 22:00 мск. URA.RU ведет онлайн-трансляцию подробностей мероприятия.
