Предстоящая встреча Зеленского и Трампа стала причиной скандала в политических кругах Польши

В Польше не смогли договориться, кто поедет с Зеленским в Вашингтон
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Представитель от Польши будет отсутствовать на грядущем саммите Трампа и Зеленского
Представитель от Польши будет отсутствовать на грядущем саммите Трампа и Зеленского Фото:

Ответственность за отсутствие польского представителя на встрече президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа в Вашингтоне лежит на министре иностранных дел Польши Радославе Сикорском. Об этом в соцсетях сообщил глава Бюро по международной политике при администрации польского президента Марчин Пшидач.

«Информирую, что обсуждение участия в совместном с Владимиром Зеленским визите так называемой коалиции желающих в США проходило с участием, в частности, Радослава Сикорского. Министр иностранных дел Республики Польша не заявил о готовности Польши принять участие в этом визите», — написал Пшидач в соцсети X.

Политик также отметил, что в настоящее время для президента республики Кароля Навроцкого основным приоритетом является подготовка к его первому официальному визиту в Соединенные Штаты. Он запланирован на 3 сентября.

Помимо этого, между Навроцким, его администрацией и Министерством иностранных дел Польши возникли разногласия относительно того, кто именно — Владимир Зеленский или Дональд Трамп — пригласил европейских лидеров на встречу в Вашингтоне. Сикорский обратил внимание на то, что приглашения в Белый дом обычно исходят от американского президента, а переговоры, назначенные на 18 августа, должны пройти в формате, аналогичном прежним телеконференциям Трампа с европейскими лидерами до и после саммита России и США на Аляске. В тех обсуждениях Польшу представлял президент страны, подчеркнул дипломат. В свою очередь, Кароль Навроцкий заявил, что приглашения европейским лидерам на встречу в Белом доме направлял именно Зеленский, а не Трамп.

Встреча президентов США и Украины состоится 18 августа. По предварительным данным, начало саммита запланировано на 22:30 (мск). Двусторонняя встреча Трампа и Зеленского начнется в 20:15 мск, после чего будет многосторонняя встреча с участием лидеров ЕС. Вместе с президентом Украины на встречу с американским лидером отправились президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О своих планах принять участие во встрече сообщила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Саммит стартует ориентировочно в 22:00 мск. URA.RU ведет онлайн-трансляцию подробностей мероприятия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ответственность за отсутствие польского представителя на встрече президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа в Вашингтоне лежит на министре иностранных дел Польши Радославе Сикорском. Об этом в соцсетях сообщил глава Бюро по международной политике при администрации польского президента Марчин Пшидач. «Информирую, что обсуждение участия в совместном с Владимиром Зеленским визите так называемой коалиции желающих в США проходило с участием, в частности, Радослава Сикорского. Министр иностранных дел Республики Польша не заявил о готовности Польши принять участие в этом визите», — написал Пшидач в соцсети X. Политик также отметил, что в настоящее время для президента республики Кароля Навроцкого основным приоритетом является подготовка к его первому официальному визиту в Соединенные Штаты. Он запланирован на 3 сентября. Помимо этого, между Навроцким, его администрацией и Министерством иностранных дел Польши возникли разногласия относительно того, кто именно — Владимир Зеленский или Дональд Трамп — пригласил европейских лидеров на встречу в Вашингтоне. Сикорский обратил внимание на то, что приглашения в Белый дом обычно исходят от американского президента, а переговоры, назначенные на 18 августа, должны пройти в формате, аналогичном прежним телеконференциям Трампа с европейскими лидерами до и после саммита России и США на Аляске. В тех обсуждениях Польшу представлял президент страны, подчеркнул дипломат. В свою очередь, Кароль Навроцкий заявил, что приглашения европейским лидерам на встречу в Белом доме направлял именно Зеленский, а не Трамп. Встреча президентов США и Украины состоится 18 августа. По предварительным данным, начало саммита запланировано на 22:30 (мск). Двусторонняя встреча Трампа и Зеленского начнется в 20:15 мск, после чего будет многосторонняя встреча с участием лидеров ЕС. Вместе с президентом Украины на встречу с американским лидером отправились президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О своих планах принять участие во встрече сообщила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Саммит стартует ориентировочно в 22:00 мск. URA.RU ведет онлайн-трансляцию подробностей мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...