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05 мая 2017
21:01  05 мая 2017 0

Российского дизайнера затроллили за поиск пиарщика «с тонкими щиколотками»

Sultanna Frantsuzova вступила в полемику с аудиторией FacebookФОТО: Facebook Султанны Французовой

Основательница известного бренда Sultanna Frantsuzova разместила вакансию PR-менеджера, в которой к соискателю предъявляются весьма странные требования, а именно: тонкие щиколотки и длинные ресницы.

«Друзья, мы ищем PR менеджера! Талантливую, бойкую, инициативную девушку шатенку с тонкими щиколотками, длинными ресницами и ясным умом!» — написала Французова на своей странице в Facebook. Согласно описанию вакансии на сайте HeadHunter, в случае соответствия кандидата запросам бренда, его зарплата составит от 60 до 80 тысяч рублей. В обязанности пиарщика будет входить составление медиаплана, информационных материалов, а также работа с блогерами и знаменитостями.

Многие пользователи возмутились требованиями компании, посчитав их неприемлемыми, однако на сообщение одного из подписчиков, намекнувшего, что «на дворе 21-й век», Французова ответила: «Тут не место девушкам с 21 веком на дворе». Один из комментаторов уточнил, каковы расовые требования к соискателям, на что дизайнер заверила, что «расовых никаких, и, кстати, она даже может быть лесбиянкой».

Сергей Макеев
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