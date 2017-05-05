На свердловском предприятии отреклись от просроченного майонеза для ветерана

23:11 05 мая 2017 0

На Жировом комбинате уверяют, что сырный соус в подарочные наборы для ветеранов не входил Фото: читатель URA.RU

В подарочных наборах, которые ОАО «Жировой комбинат» вручал 4 мая в Екатеринбурге ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, не было просроченной продукции, говорится в официальном ответе компании, поступившем в редакцию «URA.RU».

Как рассказал и. о. гендиректора предприятия Вячеслав Замалутдинов, в набор входили майонез «Мечта хозяйки» «Провансаль», майонез «Провансаль ЕЖК», соус «Мечта хозяйки» «Сливочно-чесночный», горчица «ЕЖК. Готовим дома!» «Русская» и другая продукция, всего 10 наименований. Заламутдинов заверил, что просроченной продукции среди той, что клали в наборы ветеранам, не было, и это можно подтвердить документально.

«Информация о сырном соусе с якобы истекшим сроком годности не соответствует действительности, — добавили на предприятии. — Сырного соуса не было в подарочном наборе для ветеранов. Однако на фотографии, которую приводит агентство, есть упаковки сырного соуса с указанной датой производства — 28 ноября 2016 года». И.о. гендиректора ОАО «Жировой комбинат» подчеркнул, что срок годности этого соуса истекает 28 мая 2017 года, поскольку вся продукция комбината хранится на складах с соблюдением условий хранения.

Ранее читатель «URA.RU» рассказал, что его бабушке — ветерану труда — в Екатеринбурге на предприятии, где она работала, подарили целый пакет майонеза с сомнительным сроком годности. При температуре от 8 до 24 градусов тепла такой продукт хранится 150 суток, и его срок годности мог истечь еще в апреле. Правда, при температуре до 18 градусов срок годности увеличивается еще на 30 суток, тогда у пенсионерки есть еще около 20 дней, чтобы съесть все запасы соуса. «Но съесть такое количество майонеза за оставшееся время не удастся, поэтому он все равно испортится», — сказал читатель агентства.

Между тем резонансная история уже заинтересовала правоохранительные органы. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области, следственный отдел по Чкаловскому району начал проверку по данному поводу.