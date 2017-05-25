{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,27
Динамика за 2 недели
Евро 62,92
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
25 мая 2017
Главные новости Москвы
08:54  25 мая 2017 1

Смартфоны ждет эпидемия вирусов

Банкротство, человек пьет, микробы, спички, пытки, скидки, дайджест, бактерии, вирус, инфекция, микробы
Опасные и быстро распространяющиеся, они могут освоить новые площадки - наши телефоныФото: depositphotos.com © URA.RU

Последнее время количество программ с вредным кодом в России увеличилось. По данным компании «Лаборатория Касперского» устройства на платформах Android и Windows Mobile может ждать настоящая эпидемия.

Руководитель отдела стратегических проектов «Лаборатории Касперского» Андрей Ярных заявил, что в ближайшее время мир захлестнет новая волна компьютерных атак и в этот раз — на смартфонах, передает «Утро.ру».

Эксперт отметил, что массовые атаки персональных компьютеров стали повседневной реальностью, но впереди нас ждет усложнение вирусов и их переход в смартфоны.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров