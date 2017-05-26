ФБР проверяет зятя Трампа по делу о связях с Россией

07:50 26 мая 2017 0

Вряд ли Трамп рад тому, что ФБР проверяют мужа его дочери Фото: depositphotos.com © URA.RU

Зять президента Америки Дональда Трампа Джаред Кушнер сообщил, что готов сотрудничать с ФБР. Американские спецслужбы проверяют советника президента по делу «о связях с Россией».

Адвокат Кушнера Джейми Горелик уточнил, что его клиент готов сотрудничать с Федеральным бюро расследований по любому вопросу, сообщает RT. «Кушнер ранее был готов добровольно поделиться с конгрессом тем, что ему известно об этих встречах (с россиянами. — URA.RU). Он сделает то же самое, если с ним свяжутся по поводу любого другого расследования», — заявил правозащитник.

Ранее американские СМИ «Вашингтон пост» и телеканал NBC со ссылкой на представителя власти сообщили, что советника президента Кушнера проверяют спецслужбы. ФБР считает, что Кушнер обладает важной информацией по России, уточнил источник и добавил, что речи о предъявлении обвинений не идет, передает «Эхо Москвы».