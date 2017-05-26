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26 мая 2017
25 мая 2017
Главные новости Москвы
07:50  26 мая 2017 0

ФБР проверяет зятя Трампа по делу о связях с Россией

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, трамп дональд
Вряд ли Трамп рад тому, что ФБР проверяют мужа его дочериФото: depositphotos.com © URA.RU

Зять президента Америки Дональда Трампа Джаред Кушнер сообщил, что готов сотрудничать с ФБР. Американские спецслужбы проверяют советника президента по делу «о связях с Россией».

Адвокат Кушнера Джейми Горелик уточнил, что его клиент готов сотрудничать с Федеральным бюро расследований по любому вопросу, сообщает RT. «Кушнер ранее был готов добровольно поделиться с конгрессом тем, что ему известно об этих встречах (с россиянами. — URA.RU). Он сделает то же самое, если с ним свяжутся по поводу любого другого расследования», — заявил правозащитник.

Ранее американские СМИ «Вашингтон пост» и телеканал NBC со ссылкой на представителя власти сообщили, что советника президента Кушнера проверяют спецслужбы. ФБР считает, что Кушнер обладает важной информацией по России, уточнил источник и добавил, что речи о предъявлении обвинений не идет, передает «Эхо Москвы».

Семен Гринберг
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