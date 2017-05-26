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26 мая 2017
12:29  26 мая 2017 2

Выпускники пробили стену магазина, чтобы достать алкоголь. ФОТО

Ребята вступили в "новую жизнь"Фото: УМВД по Алтайскому краю

В Павловском районе Алтайского края школьники пробили стену в закрытом магазине, чтобы украсть множество алкоголя и закуски для выпускного вечера. Служебная собака нашла злоумышленников.

Всего в ночь на 25 мая трое подростков сумели вынести 60 бутылок алкоголя, 10 блоков сигарет, закуску и 15 тысяч рублей, рассказали в УМВД по Алтайскому краю. По предварительным данным, сумма причиненного ущерба владельцу торговой точки составила около 60 000 рублей.

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Фото: УМВД по Алтайскому краю

Сотрудники полиции обнаружили преступников при помощи служебной собаки, но большая часть украденного уже была уничтожена.

Семен Гринберг
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