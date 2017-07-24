Делегация Госдепа заявила о «горячей войне» в Донбассе

Противостояние в Донбассе — это «горячая война», а не «замороженный конфликт», заявил спецпредставитель Государственного департамента по вопросам Украины Курт Волкер после поездки в Донецкую область.
«Мои наблюдения — это не замороженный конфликт, а горячая война, — приводит слова Волкера „Русская планета“. — Это кризис, который нуждается в неотложном внимании и разрешении».
Волкер собирается встретиться с властями государств ЕС, чтобы, по его словам, «консолидировать позицию по ситуации в зоне конфликта с союзниками».
Официальная делегация Госдепартамента США прибыла в зону конфликта на востоке Украины в воскресенье, 23 июля, напоминает «Национальная служба новостей». Гости ознакомились со спецификой управления военными формированиями при ведении боевых действий, в понедельник, 24 июля, Курт Волкер собирается встретиться с украинским руководством.