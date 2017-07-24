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24 июля 2017
23 июля 2017
Главные новости Москвы
07:44  24 июля 2017 1

Делегация Госдепа заявила о «горячей войне» в Донбассе

Последствия боевых действий в Мариуполе. Украина, баррикады, донбасс, мариуполь
Американцы считают, что противостояние в Донбассе нельзя назвать замороженным конфликтомФото: Карина Ванеш © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Противостояние в Донбассе — это «горячая война», а не «замороженный конфликт», заявил спецпредставитель Государственного департамента по вопросам Украины Курт Волкер после поездки в Донецкую область.

«Мои наблюдения — это не замороженный конфликт, а горячая война, — приводит слова Волкера „Русская планета“. — Это кризис, который нуждается в неотложном внимании и разрешении».

Волкер собирается встретиться с властями государств ЕС, чтобы, по его словам, «консолидировать позицию по ситуации в зоне конфликта с союзниками».

Официальная делегация Госдепартамента США прибыла в зону конфликта на востоке Украины в воскресенье, 23 июля, напоминает «Национальная служба новостей». Гости ознакомились со спецификой управления военными формированиями при ведении боевых действий, в понедельник, 24 июля, Курт Волкер собирается встретиться с украинским руководством.

Наталия Вершинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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