Госдума одобрила штрафы за продажу энергетиков детям

На пленарном заседании Госдумы в первом чтении был принят законопроект, который предлагает установить штрафы до 500 тысяч рублей за продажу детям безалкогольных тонизирующих напитков. Соответствующая информация размещена на сайте ГД.
«Для граждан штраф составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для юридических — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей», — говорится на сайте ГД.
Законопроектом предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей 14.16.1, устанавливающей ответственность за нарушение правил розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния. Этот законопроект ранее внесли в Госдуму группа депутатов. Председатель ГД Вячеслав Володин сообщил об этом конце 2024 года, пишет MK.RU.
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