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25 июля 2017
20:42  25 июля 2017 0

Ученые: огромная комета уничтожит Землю через пять лет

Планеты, врачи, Киркоров Филипп, пенсионеры, старики, космос, планета
Смертоносная комета стремительно приближается к ЗемлеФото: depositphotos.com © URA.RU

Астрономы США бьют тревогу из-за приближения к Земле гигантской кометы. Небесное тело, которое угрожает нашей планете, было обнаружено во вторник, 25 июля. По расчетам ученых, комета может столкнуться с Землей через пять лет, в 2022 году.

Исследователи назвали комету «мать Тунгусского метеорита». Они предполагают, что столкновение этого небесного тела с Землей неминуемо и приведет к катастрофе, пишет «Федеральное агентство новостей». Издание напоминает, что в 1908 году в районе реки Подкаменная Тунгуска упал осколок кометы. Взрыв от его падения имел мощность, сравнимую с ударом водородной бомбы.

Как утверждают астрономы, при столкновении кометы с Землей у людей не будет ни единого шанса выжить.

Впрочем, генеральный директор НП «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев заявил информагентству Nation news, что обрисованный коллегами из США сценарий маловероятен. «Эта комета, насколько мне известно, не входит в число опасных. Она на расстоянии нескольких миллионов километров, видимо, пролетит, а может быть, десятков миллионов», — отметил эксперт. Он предположил, что какой-то осколок от кометы может попасть на Землю, но разрушительных последствий не наступит. «Нужно не пугать людей, а создавать системы защиты, чем мы пытаемся заняться. Это должен быть международный проект», — подчеркнул Зайцев.

Нина Калинина
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